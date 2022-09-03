نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة بكل تفاصيلها وسر عجينة المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من ربات البيوت التي ترغب باستمرار في تحضير الأكلات السريعة المحببة من الجميع بنفسها في البيت، وبما أن البيتزا من أبرز أنواع الأطعمة السريعة التي يعشقها الجميع بشكل كبير للغاية سواء كباراً وصغاراً، فهي اهتمام الجميع ويرعبون في معرفة سر النجاح الخاص بالبيتزا لتكون هشة مثل الجاهزة تماما، فالسر في نجاح البيتزا العجينة بالفعل هي العجينة التي لابد أن تكون لها مواصفات خاصة ومنها أن تكون هشة وتشبه القطن تماماً، ونستعرض عليكم متابعينا الأعزاء طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في البيت بكل تفاصيلها لتكون أفضل من الجاهزة تماماً فتابعونا. مكونات عجينة البيتزا: 3 كوب دقيق أبيض.

كأس من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

كيس خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر. طريقة تحضير عجينة البيتزا: نقوم بعمل مزيج من الماء الدافئ والسكر والخميرة معاً، ونقوم بتغطية المزيج وتركه لمدة عشرة دقائق لتنشط.

في وعاء نخلط كلاً من الدقيق مع الملح ونقلبهما.

نضيف للدقيق الزيت وبعدها مزيج الخميرة والماء ويتم المزج معاً.

نستمر في العجن لمدة عشرة دقائق مع إضافة الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

نغطي العجينة وتترك لمدة ساعة تقريباً لتتخمر ويزداد حجمها.

يتم تشكيل العجينة لكرات متوسط الحجم، وتفرد في صينية ونبدأ بتجهيز البيتزا ومكوناتها عليها. طريقة عمل صلصة البيتزا: بصل مفروم ناعم.

ثوم مفروم.

كوبين عصير طماطم فريش.

ملعقة فلفل أسود.

ملح.

ملعقة زعتر.

زيت. طريقة التحضير: في وعاء نضع مقدار الزيت ليسخن، ونقلب فيه البصل ونقلب جيداً ليذبل.

نضيف الثوم مع التقليب للحصول على اللون الذهبي.

نضع عصير الطماطم مع البهارات، ويترك الخليط يغلي حتى يثقل قليلاً.

تدهن به عجينة البيتزا قبل وضع المكونات التي ترغب فيها. طريقة عمل البيتزا الإيطالية ومكوناتها: صلصة جاهزة.

بصل شرائح.

طماطم مقطعة.

جبن موزاريلا.

فلفل ألوان.

زيتون مقطع. طريقة التحضير: بعد فرد العجينة في صينية تجهن بصلصة البيتزا المجهزة.

نضع عليها الجبن المبشور ثم البصل والطماطم والفلفل الألوان والزيتون، وفي نهاية نضع باقي الجبن عليه.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تختبز البيتزا وتصبح جاهزة للتقديم.

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