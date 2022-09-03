نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا ولبان الذكر كولاجين طبيعي يخلصك من التجاعيد ويمنحك بشرة ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا ولبان الذكر ، من الكريمات الفعالة التي تساعد على تبييض البشرة وتجعلها وردية وجميلة وتقضي على التجاعيد نهائياً، ويعمل على توحيد لونها ويشد البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً كبشرة ملكات الجمال، كما يعمل على تفتيح الجسم لأنه يحتوي على مواد طبيعية تساعد على حل جميع مشاكل البشرة التي تعاني منها النساء، وهو رائع في إزالة الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة وتجعلها تبدو أكبر سناً، وهو من الكريمات التي تعطي الشعور بالانتعاش والحيوية لفترة طويلة، كما يساعد على تنعيم البشرة وإزالة الخلايا الميتة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر المبهر لتبييض وتعطير البشرة بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية وهى كما يلي:- كوب من مغلي لبان الذكر.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الرهيب أقوى كولاجين طبيعي يفتح البشرة ويشد التجاعيد وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع مغلي لبان الذكر، والنشا،، وماء الورد ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً. ثم نقوم بوضع الإناء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ويجهز جاهز لإضافة باقي المكونات. بعد ذلك نضيف الفازلين، وزيت اللوز ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الكريم عليه وندلك برفق لمدة عشر دقائق. نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ويتم غسل البشرة بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل استخدام الكريم كل يوم قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس. فوائد كريم النشا ولبان الذكر للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يحتوي على نسبة من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على شد تجاعيد البشرة.

يقضي على التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

يحارب البثور السوداء التي تتركم داخل المسام الواسعة فتشوه البشرة.

كما يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة وإعادة بنائها من جديد.

يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية ويقضي على التجاعيد المزعجة نهائياً.

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