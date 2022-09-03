نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة سحرية كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد من الوجه نهائيًأ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم النشا والفازلين الكولاجين الطبيعي رائع جدًا ، حيث أنه يساعد في تفتيح البشرة كما أنه يساهم في إزالة التجاعيد والبقع الداكنة منها، حيث أن كريم النشا مع الفازلين يعد أحد المكونات الطبيعية الممتازة التي تساعد في منح البشرة الطبيب والتفتيح عشر درجات أكثر، كما يخلص البشرة من كافة التجاعيد بها نتيجة التقدم في العمر والكريم ممتاز جدًا في حماية البشرة بشكل فعال من أشعة الشمس الضارة التي ينتج عن التعرض لها اسمرار الوجه وغمقان الجلد، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم مكونات وطريقة تحضير كريم النشا والفازلين وأبرز فوائده للبشرة.

مكونات كريم النشا والفازلين

واحد ملعقة ذات حجم كبير من الفازلين الطبي الذي يباع في الصيدليات.

ملعقة كبيرة في الحجم من النشا.

حوالي ربع كوب من عصير الليمون.

واحد ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حوالي نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير كريم النشا والفازلين للبشرة

نقوم بتحضير وعاء ذات حجمه مناسب ثم نضع بداخله الماء مع عصير الليمون وكذلك نضيف ماء الورد والنشا ونقوم بالتقليب بشكل جيد.

بعد التقليب نضع الوعاء فوق نار ذات درجة حراره هادئه حتى يصبح الخليط ذات قوام ثقيل أشبه بالقوام الكريمي.

يتم رفع الوعاء من فوق النار ثم ترك جانبا حتى يبرد وبعدها نضع الكريم داخل علبة ذات حجم صغير ثم يتم إغلاقها بإحكام ووضعها داخل الثلاجة حتى يتم استخدامها فيما بعد.

يتم استخدام كريم النشا والفازلين كل يوم مساءاً على البشرة ونتركه حتى الصباح.

في الصباح يتم غسل الوجه باستخدام الماء الفاتح حتى تصبح لدينا البشرة نضرة وخالية من المشاكل أو العيوب طوال اليوم.

لأفضل النتائج يفضل الحرص على استخدام الكريم بصورة يومية لمدة أسبوعين أو حتى الحصول على النتيجة المثالية.

استخدامات متعددة لكريم النشا والفازلين للبشرة

يمكن استخدام كريم النشا والفازلين على البشرة عند الرغبة في جعلها جميلة وناعمة بدرجة كبيرة ولا يوجد بها أي تجاعيد، كما أن الكريم يمكن استخدامه للتخلص من آثار البثور أو الحبوب أو ظهور تلك الرؤوس السوداء بها، ويمكن استخدام كريم لتقليل من احمرار البشرة وتهيجها، حيث أنه سوف يساعد في منح البشرة الحيوية والنضارة التي لا مثيل لها على الإطلاق كذلك يمكن أيضًا استخدام الكريم كمقشر طبيعي، حيث أنه رائع في إزالة الخلايا الميتة من الجلد وكذلك إزالة اسمرار البشرة.

فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة

يساعد كريم النشا والفازلين بشكل فعال في تفتيح البشرة وإزالة النمش والكلف أو تلك البقع الداكنة التي توجد بها نتيجة التعرض للشمس أو نتيجة استخدام حبوب منع الحمل أو بعد الولادة وانتهاء أشهر الحمل التسعة، فيساعد الكريم على شد البشرة وإزالة كافة علامات التقدم في العمر التي تجعل البشرة تبدو أكبر من سنها، فبعد استخدام كريم النشا والفازلين سوف يصبح الوجه نضر وخالي من العيوب والمشاكل.