نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطنية وهشه وطرية طريقة عمل عجينة خلية النحل في المنزل خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عجينة خلية النحل تعتبر من المخبوزات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وذلك لأنها طرية وهشة ويعتمد عليها الكثير منهم في وجبة الفطور والعشاء، حيث أنها مغذية ومفيدة للجسم وتشعرك بالشبع، والكثير من الأمهات يرغبن في معرفة طريقة سهلة لعمل خلية النحل في المنزل؛ حيث أنه يتكون من مكونات بسيطة واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمله في المنزل.

طريقة عمل عجينة خلية النحل

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير عجينة خلية النحل بسهولة وذلك من خلال مكونات ليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار نصف كوب من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار مناسب من الماء الدافئ يكفي للعجن.

جبنة مكعبات للحشو.

صفار بيضة و2 ملعقة كبيرة من اللبن السائل ورشة من الهيل لوضعها على الوجه.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على مخبوز خلية النحل بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتمثل الخطوات من الآتي:

يتم إحضار كوب من الماء الدافئ ثم نضع به العسل الأبيض والخميرة الفورية.

نقوم بالتقليب جيدا حتى تتفاعل الخميرة ويزيد حجمها.

ثم نحضر وعاء العجانة الكهربائية ونضع به الدقيق والبيكنج باودر والملح ونضيف إليهم الزيت.

ومن ثم نقوم بتشغيل العجانة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بعد نضيف إليهم الرائب وخليط الخميرة والعسل مع العجن جيدا، ثم نضيف الماء حسب حاجة العجينة.

ونضع العجينة في وعاء ونقوم بدهنها بالزيت ونغطيها جيدا في مكان دافئ ونتركه حتى يزيد حجم العجينة وترتاح.

تقسم العجينة إلى كرات صغيرة ثم نقوم بفردها ثم يتم حشوها بالجبنة ونغلقها جيدا.

نحضر صينية مدهونة بالزيت من جميع الجوانب، ونرص بها كرات خلية النحل مع مراعاة ترك مسافة فيما بينهم.

نجهز خليط دهان الوجه بخليط صفار البيض واللبن السائل والهيل مع بعض وتدهن الكرات باستخدام فرشاة.

نقوم بتغطية الصينية ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.

ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180°، ونضعها في الفرن ونتركها حتى تنضج.

نصائح لعمل عجينة خلية النحل

حتى يتم عمل عجينة خلية النحل بنجاح لابد من الالتزام بالتعليمات التالية: