نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواد اختفي.. خلطة صاروخية لتبيض الجسم ضعيها قبل الاستحمام هتشيل البقع الداكنة والتصبغات في دقائق هتبقي قشطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد تبييض الجسم من الأشياء المهمة للنساء حيث تسعى كل سيدة وكل فتاة إلى التخلص من الأماكن الداكنة في الجسم مثل الأكواع والركبة والرقبة وتحت الإبط والأماكن الحساسة ويحدث الاسمرار في تلك الأماكن وذلك بسبب عدم وصول الأكسجين لتلك الأماكن، وأنها بعيدة عن التهوية واستطعنا أن نجد وصفة فعالة لتفتيح الجسم والتخلص من الاسمرار وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.
المكونات اللازمة لتفتيح الجسم
تتكون تلك الوصفة من خطوات بسيطة وسهلة موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح طريقة تفتيح الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نشا.
- ماء ورد.
- طمي مغربي.
- زيت عطري.
- قهوة.
طريقة تحضير الوصفة
تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضع به النشا، القهوة، الطمي نقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع ماء الورد بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع الزيت العطري ونختار الرائحة التي نفضلها ونقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضع الخليط على الجسم ونتركه حتى يجف خلال دقائق ثم نقوم بفركه لنتخلص من الجلد الميت ونقوم بعد ذلك بالاستحمام بشكل طبيعي.
- سوف نلاحظ مدى تفتيح الجسم والتخلص من الاسمرار بشكل نهائي.
وصفة ثانية قبل الاستحمام
توجد الكثير من الوصفات الخاصة بالتفتيح قبل الاستحمام وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- كركم.
- زبادي.
- خميرة.
- عسل أبيض.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به الكركم والخميرة ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.
- نضع الزبادي مع التقليب المستمر، ثم نقوم بوضع العسل ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.
- نضع الخليط على الجسم بالكامل وعندما يجف
- نقوم بفرك الجلد للتخلص من الجلد الميت ثم نقوم بالاستحمام وغسل الجسم جيدا.
- سوف نلاحظ مدى تفتيح الجسم والتخلص من البقع والاسمرار والأماكن الداكنة من أول استخدام.
- تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على درجة تفتيح دائمة.
- يجب ترطيب البشرة بشكل دائم وذلك للتخلص من جفاف البشرة واسمرارها والقضاء على البقع.
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