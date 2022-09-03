تحدي الحلاوة الطحينية البيتي بطريقة المصانع بالمقادير المظبوطة أعملي الحلاوة الطحينية على أصولها

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عمر شويل - جدة تعتبر الحلاوة الطحينية من أنواع الحلوى اللذيذة فكل الأشخاص يحبون تناولها وخاصة في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء وبالتحديد الأطفال يعشقونها ويرغبون في تناولها بكثرة لذلك يقومون بشرائها جاهزة من المحلات، ففي هذا الوقت نجد إرتفاع في أسعار بعض السلع ومن ضمنها هي الحلاوة الطحينية وبسبب هذا نجد العديد من الأمهات يقومون بعملها في البيت وكذلك من الممكن أن تحتوي الحلاوة الطحينية الجاهزة على نسبة من المواد الحافظة التي قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، فكل هذه الأسباب تجعل المرأة تفضل أن تقوم بتجهيزها في المنزل بطريقة صحية وتكون بأقل تكلفة من شرائها فمن الممكن أن نقوم بعمل بعملها بالكثير من النكهات المختلفة فيمكننا أن نقوم بعمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته أو بالمكسرات مثل الفستق أو الفول سوداني أو البندق وغير ذلك، ولكن في هذا المقال فقد نقدم أسرع وأسهل طريقة لتجهيز الحلاوة الطحينية السادة في البيت. طريقة عمل الحلاوة الطحينية مكونات كوبان كبيران من الطحينة السائلة.

كوبان كبيران من السكر البودر.

كوبان كبيران من الحليب البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل البندق أو الفول سوداني. طريقة تحضير الحلاوة الطحينية قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من السكر البودر ثم نضيف إلى السكر كوبان كبيران من الحليب البودر.

وبعد ذلك يتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كوبان كبيران من الطحينة السائلة ولكن نضع الطحينة بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب وذلك بإستخدام مضرب السلك اليدوي.

وأثناء التقليب نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في الخلط لعدة دقائق للحصول على خليط ناعم جدا لا يوجد به تكتلات.

ثم نقوم بإحضار علبة مربعة الشكل تكون نظيفة ونضع في هذه العلبة كيس بلاستيك ويتم دهن هذا الكيس بملعقة صغيرة الحجم من الزيت النباتي.

وقومي بوضع خليط الحلاوة الطحينية في هذه العلبة ويتم فردها والضغط عليها جيدا وفي النهاية نضيف كمية مناسبة من المكسرات المجروشة ولابد من أن تكون المكسرات محمصة ونوعها تكون على حسب الرغبة.

وبعد ذلك يتم وضع كيس بلاستيك آخر على الحلاوة الطحينية ويتم إدخال هذه العلبة في الثلاجه ونتركها لعدة ساعات أو لمدة ليلة كاملة حتى تتماسك الحلاوة الطحينية.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بإخراج العلية من الثلاجه ونحضر طبق مسطح ونضع به الحلاوة ويتم تقطيعها وتناولها في أي وقت.

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