نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة ابو حاتي بكل تكاتها بطعم رهيب مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة هي من اطعم وأشهى وأشهر الحلويات على الإطلاق، حيث ما يميزها أنها سهلة من حيث المكونات وطريقة التحضير، وما يميز البسبوسة أيضاً أنها يمكن تحضيرها باكثر من طريقة وطرق متنوعة عديدة منها البسبوسة العادية بدون اي اضافات، وبسبوسة القشطة، وبسبوسة الشكولاتة، وبسبوسة المكسرات وبسبوسة جوز الهند وغيرها العديد من الأشكال والاصناف المتعددة، ومن أهم ما يميز حلوى البسبوسة أنها يمكن تقديمها في العديد من المناسبات كأعياد الميلاد أو الحفلات أو الزفاف ودا أن دل على شئ يدل على حب الأشخاص لحلوى البسبوسة ولسهولة تحضيرها وأنها شاهية ولذيذة جداً على الاطلاق. مكونات البسبوسة المكرملة كيلو سميد.

نصف كيلو سمنة بلدي.

كوب حليب.

نصف كوب ماء.

ملعقتان من العسل الجلوكوز.

كوب من السكر. طريقة التحضير أولاً يتم تحضير صينية ويضع بها سميد البسبوسة.

ثم يتم تجهيز إناء ويتم وضع السكر والماء على النار حتى يتم غليانه.

ثم بعد ذلك يتم إغلاق النار من على السكر والماء عند ملاحظة قوامة أنه متماسك جيداً

يتم تجهيز اناء ووضع الحليب والسمنة به ويتم تقليبهم جيداً.

يتم تجهيز صينية ويتم وضع البسبوسة والحليب والسمنة على البسبوسة وتقليبهم جيداً ثم بعد ذلك يتم إضافة الكراميل ( الماء والسكر الذي تم تجهيزه من قبل ).

يتم دمج كل هذا مع بعضه البعض ويتم تقليبهم جيداً.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة هادئة.

يتم تجهيز البسبوسة على صينية وفردها بطريقة متساوية.

يتم إدخال صينية البسبوسة داخل الفرن على درجة الحرارة الهادئة ثم تترك من ٥ إلى ١٠ دقائق حتى يتم ملاحظة أنها ابتدت تستوي.

يتم رفع درجة حرارة الفرن إلى حرارة متوسطة وتترك البسبوسة من ٥ الى ١٠ دقائق أيضا حتى يتم ملاحظة أن تم استوائها جيداً وأخذت لون ذهبي ثم يتم غلق النار من على البسبوسة وإخراجها من الفرن. تجهيز الشربات ( سكر، ماء، ليمون ) كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونه. طريقة التحضير يتم خلط الماء والسكر والليمون في إناء ويتم تركها على النار حتى غليانها جيداً ثم بعد ذلك يتم الإطفاء عليها.

يتم إضافته على البسبوسة.

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