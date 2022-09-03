نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الجبنة الخفيفة لوجبة العشاء بكوب واحد من الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطيرة الجبنة الخفيفة بالجبنة القريش الصحية المغذية بمجموعة خطوات غير متوقعة، وهي فطيرة خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار ووجبة العشاء، ومعظم الناس يقومون بعملها في أي وقت وذلك بسبب سهولة وسرعة تحضيرها وتوفر مكوناتها باستمرار، وهي من الوجبات المفضلة التي يمكن تناولها دائما بدون ملل وخاصة عند الأطفال، ومن الأفضل أن يتناولها الأطفال لوجود الجبنة القريش التي تعمل على تقوية العظام والأبدان بطريقة سليمة، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض على مشاهدين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل فطيرة الجبنة ومعرفة خطوات تحضيرها بالتفصيل.

مكونات عمل فطيرة الجبنة

تعتبر مكونات عمل فطيرة الجبنة من المكونات ذات القيمة الغذائية العالية المفيدة وهذه المكونات كما يلي:-

2 كوب من الجبنة القريش.

3 حبات من البيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ونصف من جوزة الطيب.

كوب من الحليب.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على خطوات عمل سهلة وبسيطة لعمل هذه الفطيرة الخفيفة وهي كما يلي:-