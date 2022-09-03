بدون صبغات كيميائية.. وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا في ثواني معدودة بدون رجوع

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عمر شويل - جدة وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون حناء ، يبحث الكثير من السيدات والشباب عن أفضل طريقة للتخلص من الشعر الأبيض والقضاء على الشيب، يعتبر الشعر الأبيض الدليل الأول والواضح على التقدم في العمر لذا فهذا يعتبر من الأمور المزعجة للكثير، لذا يتم البحث عن أفضل الوصفات لتغطية الشعر الأبيض بعيدا عن المنتجات التى تحتوى على المواد الكيميائية، لذا يعتبر الملح هو أفضل إختيار للقضاء على الشيب في أقل وقت وبأقل التكاليف، كما إنه لا يوجد منزل يخلو من الملح لذا فلن يحتاج إلى دفع الكثير من الأموال، كما أنه ليس له اى آثار جانبيه ولا يؤثر تماما على فروة الرأس.
وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون حناء
يمكن استخدام الملح في التخلص من الشعر الأبيض بالاستعانة بالمكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب من الشاي المغلى.
- نصف كوب من الحناء الطبيعية.
طريقة التحضير والاستخدام
- نحضر إناء مناسب ونضع به جميع المكونات.
- نخلط جميع المكونات جيدا ونضع المزيج في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا.
- قبل وضع الخليط على الشعر لا بد من غسل الشعر جيدا للتخلص من الزيوت والكريمات.
- نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه.
- نضع قطعة قماش نظيفة على الأكتاف.
- نضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يفضل تمشيط الشعر حتى تتغلغل الوصفة الى جميع بصيلات الشعر.
- نضع كيس نايلون على الشعر .
- يفضل وضع الخليط مساءا وغسل الشعر صباحا.
لكن يمكن وضع المزيج على الشعر لمدة 5 ساعات كحد أدنى.
- يشطف الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر وبالماء الفاتر.
- يتم تجفيف الشعر جيدا وتمشيطه.
طريقة أخرى وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون حناء
يمكن التغلب على الشيب بالطريقة التالية:
- نحضر وعاء ونضع به ربع كوب من الكاكاو الخام.
- نضيف ربع كوب من الجلسرين الطبيعي وكوب من الزبادى.
- نقلب جيدا ونضع 2 ملعقة كبيرة من الملح وملعقة من القهوة و 5 معالق كبيرة من زيت الزيتون.
- نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- يترك المزيج لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- نوزع الخليط على الشعر لمدة 6 ساعات.
- يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر وبالماء الفاتر.
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