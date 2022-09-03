نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. مقشر القهوة المبهر لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقشر القهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة.، يأتي يوما ويحتاج الجسم إلى رعاية كبيرة واهتمام وعمل الكثير من المسكات والمقشرات لكي نشعر أنه يوجد تجديد في حياتنا بدلا من روتين اليومي لجميع النساء وفي نهاية اليوم تشعر المرأة بالتعب الشديد بالإضافة إلى أنها عندما تنظر إلى نفسها تجد أنها اصبحت مهمله جدا في بشرتها وجسمها ايضا، ولكن نحن سوف نقدم هدية لكل ست بيت أو فتاة مقبلة على الزواج وتريد أن تكون بشرتها بيضاء ناصعة والهدية عبارة عن مقشر القهوة لتحويل البشرة الغامقة إلى بشرة بيضاء والتخلص من كل مشاكل البشرة والبقع الداكنة أيضا، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مقشر القهوة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة

القهوة تعتبر من المواد الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للبشرة بغض النظر عن الفوائد التي يكتسبها الجسم من تناول كوب من القهوة يوميا، ولذلك جئنا لكم بمقشر القهوة الطبيعي الذي يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتخلص من تجاعيد الوجوه والجسم أيضا، وإذا قمت باستخدام هذا المقشر لن تتركه أبدا بعد ذلك ولن نحتاج الى الذهاب إلى صالونات التجميل وغيرها من المراكز التي تعمل على تنظيف الجسم والتخلص من كل المشاكل التي تتعرض لها جميع النساء في مختلف الأعمار، والآن سوف نقدم لكم مكونات مقشر القهوة الطبيعي، وتتلخص المكونات في:

كوب من القهوة السادة.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من السكر.

ملعقة ونصف من زيت الجونسون.

خطوات تحضير المقشر واستخدامه في البيت

يجب إحضار المكونات السابق ذكرها قبل البدء في تنفيذ الوصفة وبعد ذلك يجب اتباع الخطوات الآتية: