نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة لعمل كريم كولاجين للبشره لإزالة تجاعيد الوجه نهائيًا بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرة نقية خالية من العيوب هو الشغل الشاغل لجميع الفتيات المقبلات على الزواج لانهم يسعون الى الظهور ببشرة نقية مشرقة ونضرة، ولاسيما السيدات فوق سن الثلاثين يبحثون عن الحلول الطبيعية المثالية للتخلص من التجاعيد التي بدأت في الظهور، وفضلا عن التغذية المناسبة وتناول كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم فتوجد أكثر من طريقة لإعداد كولاجين منزلي و طبيعي مائة في المائة للحفاظ علي توازن نسبة الكولاجين بالبشرة أطول فترة ممكنة، لذاك نقدم لكم مجموعة من الوصفات التى أثبتت فاعليتها في هذا المجال.

كريم الكولاجين للبشرة

يعتبر الوصفة من العناصر الطبيعية التي لا تتحمل أي أضرار بالبشرة أو حساسية أو احمرار بالبشرة فضلا على أن مفعوله يظهر من أول تجربة وتتمثل المكونات فيما يلي:

كوب من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة الابيض..

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون ناعم.

طريقة تحضير كريم الكولاجين للبشرة وطريقة الاستخدام

نضع كلا من دقيق لبان الدكر والنشا معا ثم نضيف عسل النحل ونقلبهم جيدا.

عقب ذلك نضيف الزبادي تدريجيا ونستمر في التقليب ببطء حتى لا تكون أي تكتلات.

ناخذ كمية من الخليط ونوزعها على الوجه واليدين ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة

عقب مرور الوقت يتم غسل الوجه واليدين بالماء الفاتر ويتم تجفيفها بفوطة قطنية.

للحصول على نتائج تدوم لوقت طويل لابد من تنفيذ الكريم من مرة إلى مرتين بالأسبوع.

مكونات أخرى لإعداد كريم الكولاجين للبشرة

ثلاث ملاعق ممتلئة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللوز.

اثنين كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة التحضير والاستخدام