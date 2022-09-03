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عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة اللحم من المطبخ السعودي ، وهذا بإذن الله سوف يكون من ضمن سلسلة طبخ من مطابخ العالم العربي الأشهر بالعالم، وذلك لنكهتها المميزة و طعمها اللذيذ، سيتم تقديم المكونات تفصيليا مع الأخذ في الإعتبار أنه بإمكانكوا تغيير الوصفات على حسب رغبتكوا لأنها قد تختلف من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة. طريقة عمل كبسة اللحم من المطبخ السعودي أولا المكونات: عدد إثنين بصلة كبيرة الحجم.

عدد إثنين ثمرة طماطم.

عدد خمسة فصوص توم.

فلفل أحمر حار على حسب الرغبة.

عدد واحد كيلو لحم.

عدد واحد كيلو أرز باسمتي.

مقدار مناسب من بهارات كبسة اللحم (ممكن شرائها جاهزة من العطار او السوبر ماركت).

مكسرات (زبيب، صنوبر، لوز، وكاجو)

جزر مقطع على هيئة شرائح.

ثلاثة ملاعق من زيت عباد الشمس.

ملعقة كركم. ثانيا طريقة العمل: يفضل العمل في قدر الضغط – ان امكن-.

يتم تقطيع البصل والثوم والطماطم وإضافتهم في القدر على نار عالية لمدة دقيقتين أو ثلاثة مع التقليب المستمر.

يتم تقطيع اللحم ووضعه في القدر وتقليبه لمدة خمس دقائق أو أكثر حتى يتم تحمير اللحم ويتغير لونه.

يتم وضع الماء حتى يتم تغطية اللحم بالكامل.

يتم وضع الفلفل الاحمر الحار.

ثم يتم وضع البهارات (ملح ولمون أسود ودارسين وكزبرة جافة).

الإنتظار قليلا حتى غليان الماء ثم تغطية قدر الضغط على نار هادئة لمدة ساعة كاملة.

يتم وضع مقلاة على نار هادئة بعد وضع الزيت ثم وضع البصل والتقليب حتى يتم تحمير البصل.

يتم وضع شرائح الجزر والبهارت و كركم ويتم التقليب.

يتم وضع المكسرات في مقلاة منفصلة بعد إضافة ملعقة زيت للتحمير والتحميص.

بعد تحميص المكسرات يتم خلطهم في المقلاة الأولى مع التقليب و ذلك لعمل الكشنة السعودي.

يتم وضع الأرز في قدر منفصل بعد نقعه ساعتين و يتم إضافة مرق اللحم على الأرز حتى تغطيته تماما.

وضع بهارات الأرز (هيل وفلفل احمر وورق غار).

يترك الأرز لمدة عشر دقائق على نار عالية حتى تجف مياه المرق.

يتم اضافة الكشنة المعدة سابقا على الأرز والتسخين على نار هادئة لمدة ساعة او خمسة واربعين دقيقة.

يتم نزع اللحم من القدر ووضعه في صينية ووضعه في الفرن للتحمير لمدة ربع ساعة.

يتم التقديم في صحن كبير أولا باضافة الأرز ثم التغطية باللحم في منتصف الصحن.

يمكن التزيين ببعض شرائح الطماطم والفلفل والليمون و المكسرات و الزبيب.

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