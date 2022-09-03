نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة لتفتيح وتبييض البشرة والوجه من اول استعمال ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة تعتبر النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على علاج كثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة بشكل دائم وتساعد على التخلص من البقع الداكنة والحبوب التي تظهر عند بعض الفتيات بجانب أنها تعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل آمن وطبيعي لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل النشا لتفتيح البشرة والمحافظة عليه.

ماسك القهوة والنشا لتفتيح وتبييض البشرة والوجه

المكونات

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقتان من القهوة الناعمة

كمية مناسبة من ماء الورد

ماء دافئ

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء صغير وإضافة في القهوة وماء الورد والماء الدافئ وتقلب المكونات سويا. بعد ذلك تتم إضافة النشا مع القهوة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانسا. يتم توزيع هذا الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم الماء الدافئ. بعد ذلك يتم أخذ قطعة من الثلج وتوزيعها على البشرة بحركات دائرية لقفل المسام ويفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع ومرتين لأصحاب البشرة الدهنية.

فوائد ماسك القهوة والشاي لتفتيح وتبييض البشرة

هذا الماسك يعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال لتقليل الالتهابات والاحمرار الموجود على البشرة.

التخلص من الجلد الميت والهالات السوداء ويعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن والتخلص من حب الشباب.

ماسك النشا وزيت جوز الهند لتفتيح وتبييض البشرة

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة والتخلص من النمش حتى تصبح البشرة نضرة وجميلة بجانب أن زيت جوز الهند يعمل على تغذية الوجه.

المكونات

ملعقة من القهوة

ملعقة من النشا

ملعقتان من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

يتم خلط القهوة مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانسا. يجب شطف البشرة بالماء الفاتر لتهدئة البشرة وفتح المسام ثم وضع هذا الخليط على البشرة دون وضعه على العين لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك يتم تدليك البشرة بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية بعد غسل البشرة بالماء ثم أخذ قطعة من الثلج وتوزيعها على البشرة لقفل المسام.

فوائد القهوة للبشرة