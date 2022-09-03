حضري فطائر التمر الملفوفة بالسمسم بطريقة سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة فطائر التمر الملفوفة بالسمسم ، هي نوع من المخبوزات الشهية التي تقدم مع المشروبات الساخنة في وجبة الإفطار، تمتاز بقوام لذيذ، وتعد من الفطائر البسيطة وسهلة التحضير، فهي يتم تحضيرها من مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة بالمنزل، وتعد طريقة تحضيرها بسيطة جدًا كما أنها تتميز بطريقة تشكيل بسيطة وسهلة أيضاً، ويعد تحضير هذه الفطائر داخل المنزل من الأمور السهلة والموفرة التي توفر لنا الكثير من المال، بدلاً من شراء المخبوزات الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فطائر التمر الملفوفة بالسمسم بالمنزل.

مكونات عمل فطائر التمر الملفوفة بالسمسم

يتم تحضير فطائر التمر من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ربع كوب من السمنة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

للحشوة

ربع كيلو من معجون التمر الجاهز.

للتزيين

حليب سائل.

كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة سهلة لعمل فطائر التمر الملفوفة بالسمسم والخطوات هي كما يلي:ـ

تذاب الخميرة مع السكر في نصف كوب الماء الدافئ وتقلب جيدًا حتى يذوب السكر والخميرة. ثم نترك الخليط جانبًا لمدة عشر دقائق، حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع الملح واللبن البودرة بواسطة المنخل السلك. ثم نضيف البيضة والفانيليا والسمنة ونقلب جيدًا بواسطة المضرب اليدوي. نضيف مزيج الخميرة ونستمر في التقليب ثم نضيف الحليب تدريجيًا ونبدأ بعجن جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تتجانس وتصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت. ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة