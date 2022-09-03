نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كريم طبيعي من القهوة للتفتيح الفوري والتخلص من تصبغات البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القهوة للتفتيح، ظهر موخرًا بحث الكثيرات من الفتيات والنساء عن كريم القهوة الذي يعتبر الكريم المعجزة في تفتيح البشرة، لتكون البشرة أفتح بأربع درجات عما كانت عليه من قبل، كما أن الكريم سوف يساعد في إزالة الجلد الميت من البشرة بشكل نهائي، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم كافة تفاصيل عمل كريم القهوة وما هي مكونات وطريقة تحضيره وفوائده الكبيرة للبشرة.

طريقة عمل كريم القهوة للتفتيح

تعتبر المكونات التي تدخل في تحضير كريم القهوة اقتصادية ومتوفرة في أماكن كثيرة، وهي عبارة عن الآتي:

واحد معلقة كبيرة بن ناعم.

مقدار معلقة كبيرة من النشا.

ملعقة بنفس الحجم من الحليب البودر، وأيضًا ملعقة من الحليب السائل.

وسوف يتم استخدام لعجن المكونات مع بعضها البعض ماء الورد.

طريقة تحضير كريم القهوة

تتميز الطريقة الخاصة بتحضير كريم القهوة منزليًا بسهولتها، وهذه الطريقة تتمثل في الآتي:

في وعاء صغير نضع المكونات الجافة مثل النشا والبن والحليب المجفف مع التقليب.

يتم إضافة الحليب السائل وكذلك ماء الورد ولكن بصورة تدريجية حتى تمام التجانس.

عندما يصبح القوام أشبه بالقوام الكريمي الناعم، يكون الكريم أصبح جاهز لاستخدامه على الوجه وعندها نبدأ في تنظيف الوجه باستخدام الغسول المناسب لنوعية البشرة وكذلك الماء الفاتر.

يتم وضع الكريم على البشرة ولكن شرط أن تكون نظيفة، ثم يترك لمدة حوالي ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

نقوم بعدها بفرك الكريم بصورة جيدة وخاصة عند منطقة الأنف والذقن حتى يتم التأكد من إزالة كافة الرؤوس السوداء بها.

يتم غسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر وكذلك يتم استخدام بعض من ماء الورد حتى يساعد في إغلاق مسام البشرة وبالتالي لا تدخل إليها أي أتربة.

فوائد عمل كريم القهوة للبشرة والجلد