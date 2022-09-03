نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خميرة المش الفلاحى باللبن الرايب فى اليبت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل خميرة المش الفلاحى تعتبر من الذ واشهى انواع الجبن حيث يتم تخمير المش لكى نحصل على الجبنة القديمة الفلاحى ويتميز لونها بأنه مائل إلى الأصفر البني وهو ذو رائحة نفاذة كما أن طعمها مائل إلى الملوحة، حيث إنها تعد من الوجبات المفضلة عند الفلاحين، حيث انها من الجبن المشهورة كثيرا فى مصر، حيث انها من الأغذية الأساسية لدى الفلاحين الذين يعيشون في الريف المصري، حيث تختلف طريقة تحضيرة من بلد الى اخرى، فهناك البعض من يضيف له الجبن الرومي وآخرين يضعون الشطة لعدم تجمع الدود على المش، فهو من الوصفات السهلة البسيطة التى يمكن صنعها بالمنزل وذلك بتباع خطوات بسيطة حتى تحصلى على الذ واطعم جبنة قديمة، وايضا لضمان نظافتها وجودتها وطعمها، حيث تعتمد فى صنعها على الجبنة القريش بعد تمليحها وتركها بالمش بعد تجهيزة لتصبح جبنة قديمة، ولكى تحصلى على هذة الجبنة يجب تركها مدة حتى تتشرب من خميرة المش، ثم بعد ذلك يمكن اخراجها وتناولها بوضعها على مائدة الافطار مع التنوع فى تحضيرها للاستمتاع بطعمها وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل خميرة المش الفلاحى.
طريقة عمل خميرة المش الفلاحى
المكونات
- 1 كوب حليب.
- 1 كوب لبن رايب.
- 1 ملعقة صغيرة كركم.
- 1 قطعة جبن قريش.
- 2 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 كوب حليب بقري دافئ.
- 1/2 ملعقة صغيرة كمون.
- 1/2 كيلو قرون فلفل أحمر حار.
- 1 علبة صغيرة قشطة.
- 1 كوب ملح.
- 3 حبات شطة.
- حلبة حصى.
- مورته.
- 3 أوراق ورق غار.
خطوات عمل خميرة المش الفلاحى
- القيام باحضار حلة نضع بها الحليب واللبن الرايب حتى الغليان ثم نضيف قرون الفلفل الأحمر الحار ونتركها حتى تبرد.
- ثم نطحن الخليط مع الجبن القريش والقشطة بالخلاط الكهربائي.
- يتم احضار بولة يوضع بها الخليط ثم تضاف اليها المورتة ونضع الملح ونخلط حتى تتجانس المكونات.
- القيام باضافة الكركم والبابريكا والكمون ونقلب ثم نضيف الحليب البقري بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب.
- ثم نضع قطع من جبن القريش فى برطمان زجاجي نظيف ومعقم ثم نضع خليط المش.
- يتم وضع قرون فلفل حار احمر على السطح والحلبة الحصى وورق الغار.
- اخيرا نضيف القليل من الزيت على السطح ونغطي البرطمان ويصبح جاهز.
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