نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج ضعف النظر.. تناول هذه الاطعمة ولن يضعف نظرك بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضعف النظر من الامراض الشائعة ويضطر الاشخاص لارتداء النظارات للحفاظ على نظرهم من التدهور وحتى لا نصل الى هذه المرحلة يمكننا تناول بعض الاطعمة التي تساعد على تعزيز صحة العين وتقلل من فرص الاصابة بضعف النظر في هذا المقال سنعرض لكم الاطعمة التي تساعد على تقوية النظر.

البيض للحماية من ضعف النظر:

تناول البيض مهم جدا لصحة العين لان الصفار يحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على حماية القرنية من أي ضرر ويحتوى على الزنك وهذا يعمل على سلامة الشبكية ويساعد على تحسين الرؤية ليلا ويقلل من فرص الاصابة بضعف النظر التي يسببها التقدم في السن.

الحليب للحماية من ضعف النظر:

الحليب من المنتجات الجيدة لصحة العين حيث يحتوى على فيتامين أ والزنك الذى يسحب فيتامين أ من الكبد ويوصله الى العين لتستفيد منه حيث ان الزنك متواجد فى بنية العين بجميع اجزائها والافضل الحصول على منتجات الحليب من مصادر حيوانية تربت في بيئة طبيعية وتغذيتها اساسها من الاعشاب حتى يصبح مفيد اكثر.

البرتقال للحماية من ضعف النظر:

البرتقال فاكهه حمضية وهى غنية بفيتامين سي ويعتبر أساسي لصحة العين وهذا الفيتامين يعمل على حماية وتعزيز صحة الاوعية الدموية التي توجد في العين وايضا يساعد على حماية العيون من المشكلات التي تظهر مع التقدم في العمر.

الجزر للحماية من ضعف النظر:

الجزر مهم جدا للعين حيث انه يحتوى على فيتامين أ والبيتاكاروتين اللذان يعملان على حماية سطح العين وعدم حدوث أي التهابات او امراض خطيرة تحدث فيها.

السمك للحماية من ضعف النظر:

جميع انواع السمك وخاصة سمك السلمون غنى بكمية فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم وهذا لاحتوائه بنسبه عالية على الاوميجا 3 وهذه دهون صحية ومهمه جدا لصحة العين وايضا تمنع جفاف العين وتناول السمك اسبوعيا مهم جدا لصحة العين والجسم عموما.

اجراءات يجب فعلها للتمتع بعيون صحية: