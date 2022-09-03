نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي قناع النشا والقهوة لمكافحة التجاعيد واستعادة حيوية البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد قناع النشا والقهوة ، من أفضل أنواع المساكات التي تمنح البشرة النضارة الطبيعية مع تصحيح عيوب بشرتك إلي جانب تكلفتها البسيطة، وهو يتمتع بالعديد من الخواص الجمالية لصحة وحيوية بشرتك حيث يساعد علي امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة الدهنية، كما أنه يعمل علي التنظيف العميق للبشرة وتحسين ملمسها لتتركها أكثر نعومة ومرونة، وتحتوي القهوة علي مضادات الأكسدة والخواص المضادة للالتهابات التي تعمل علي استعادة حيوية البشرة ونضارتها الطبيعية، فعال جداً في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذلك سوف نقدم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل قناع النشا والقهوة في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل قناع النشا والقهوة

هناك مكونات لازمة لتحضير هذا الماسك السحري للبشرة وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من مسحوق النشا.

2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من مسحوق القهوة.

معلقة صغيرة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير قناع النشا والقهوة للبشرة أكثر حيوية وهي كالاتي:-

أولاً في وعاء عميق تخلط كافة المكونات معاً للحصول علي خليط مكثيف. بعد ذلك يوزع الخليط الناتج علي بشرة نظيفة وجافة ومنطقة الرقبة مع التدليك في حركات دائرية، باستخدام أطراف الأصابع لمدة دقيقة واحدة. ثم يترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة قبل أن يشطف جيداً بالماء البارد ويكرر مرتين خلال الأسبوع.

فوائد القهوة للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لها سوف نذكر لكم بعضها وهي كالتالي:-