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عمر شويل - جدة ماسك خارق لتبييض البشرة ويزيل البقع الداكنة والتجاعيد لوجه في العشرين، تسعي العديد من النساء في الحصول علي بشرة نقية وموحدة اللون خالية من أي عيوب، حيث أن الوجه هو ما يبرز معالم الجمال ويمنحك إطلاله مميزة، ولذلك تقوم بإنفاق الكثير من الأموال في شراء المنتجات الخاصة بتبييض البشرة والحفاظ علي نضارتها، ولكنها تؤثر علي الجلد فيما بعد كما تتسبب في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة مما تجعلك تبدو عليك علامات التقدم في العمر، ولهذا فإن الحل البديل هو استخدام مواد طبيعية آمنة علي البشرة من خلال وصفات سريعة المفعول وغير مكلفة.

ماسك سحري لتبييض البشرة والتخلص من مشاكلها لوجه مشرق

يعد تبييض البشرة والحصول علي وجه أكثر نضارة من الأمور الهامة التي ترغب بها.

ولكن تفضل أغلب الفتيات استخدام مواد طبيعية وذلك لاحتواء مستحضرات التجميل علي مواد كيميائية ضارة.

وهذا لعلاج مشاكل البشرة الناتجة عن الإفراط في وضع المكياج أو نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة يومياً.

ولذلك سوف أقدم لكم ماسك خارق لتبييض البشرة والتخلص من الاسمرار في وقت قياسي.

ماسك الطماطم والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

تعتبر الطماطم غنية بالفيتامينات التي تعمل علي تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة.

كما تقوم بإنتاج الكولاجين وحماية البشرة من التجاعيد والهالات السوداء.

أما النشا فهو يحتوي علي البروتين والأحماض الأمينيه التي تساعد علي إزالة الجلد الميت وتبييض البشرة بفاعلية.

مكونات الماسك

ثمرة من الطماطم الطازجة.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

طريقة تحضير الماسك وكيفية الاستخدام

قومي بتقشير الطماطم ثم توضع مع السكر وتخلط في الخلاط الكهربائي.

وبعد ذلك تصفي جيداً ويضاف إليها النشا ثم تمزج حتي تحصلي علي ماسك ناعم.

يتم غسل و تنظيف الوجه من أي زيوت أو آثار للمكياج ثم يجفف بمنشفة قطنية.

يوزع الماسك علي الوجه والرقبة ويمكن اليدين ويترك لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء البارد ثم يرطب بكريم مرطب ويستخدم مرتين في الأسبوع.

طريقة أخري لاستخدام الماسك

كل ما عليك هو تقسيم حبة الطماطم إلي نصفين والقيام بغمسها في السكر وتدليك الوجه لبضع دقائق للتخلص من الجلد الميت.

ولكن مع الحرص علي الابتعاد عن منطقة العينين ويغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد وترطب جيداً.

وتستخدم الوصفة مرتين أسبوعياً لبشرة مشرقة وناصعة البياض.