طريقة عمل المقلوبة السعودية وصفة لذيذة وسهلة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المقلوبة السعودية ، كما عودناكم ووعدناكم أننا سوف نقوم بمشيئة الله بعمل سلسلة كاملة عن المطبخ العربي، واليوم بإذن الله ميعادنا مع طبق من أهم وأطيب وألذ الأطباق الشامية والأردنية وهو المقلوبة، ولكن سوف نضع في الأعتبار أن يكون هناك لمسة من المطبخ السعودي الخليجي. طريقة عمل المقلوبة السعودية 1- المكونات: عدد واحد دجاجة أو أكثر على حسب عدد أفراد الأسرة.

عدد واحد كيلو أرز باسمتي أبيض.

بهارات المقلوبة ( ويفضل شرائها جاهزة من العطار أو السوبر ماركت).

نصف كيلو بصل ونصف كيلو طماطم ونصف كيلو بطاطس.

عدد واحد ثمرة باذنجان كبيرة.

عدد عشرة فصوص ثوم وفلفل حار حسب الرغبة.

كزبرة جافة و ملح وفلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون. 2- طريقة الطبخ: يتم تنظيف الدجاج جيدا و تقطيعه حسب الرغبة.

يتم وضع البصل والثوم والكزبرة الجافة وفلفل وملعقة صغيرة من الملح في قدر الطبخ.

يتم وضع الدجاج المقطع على الخليط السابق وإضافة المياه السخنة ويترك على نار عالية لمدة ساعة تقريبا.

نحضر قدر أخر لعمل صوص الطماطم ونضيف فيه زيت زيتون و ثوم و تسخينه على نار هادئة حتى يتم تحمير الثوم.

يتم إضافة مكعبات الطماطم و يترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

يتم إضافة ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وكذلك بعض الماء وبهارات المقلوبة.

يتم نقل خليط قدر الصوص الى الخلاط ويتم ضربها حتى يكون القوام سائلا.

إذا كان خليط الصلصة ذو قوام غليظ يتم تخفيفه بإضافة بعض شوربة الدجاج (المرق).

يتم إحضار الأرز وتنظيفه ونقعه بالماء لمدة نصف ساعة.

يوضع الأرز في قدر و يتم إضافة عليه شوربة الدجاج (المرق) و يتم طبخه نصف تسوية.

يتم إحضار قدر أخر للمقلوبة و يتم اضافة أولا شرائح البصل لانه يتحمل الحرارة العالية.

يتم تقطيع شرائح البطاطس و الباذنجان و قليهم جيدا.

ثم وضع شرائح الطماطم ثم البطاطس ثم الباذنجان وصوص الطماطم ثم الأرز المطبوخ نصف تسوية.

يتم وضع القدر على نار هادئة من نصف ساعة الى خمسة وأربعين دقيقة.

يتم وضع ملعقة طماطم على كل قطعة دجاج قبل وضعه في الفرن للتحمير.

يتم قلب قدر المقلوبة في صحن تقديم كبير و يوضع عليه الدجاج بعد التحمير في منتصف الصحن.

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