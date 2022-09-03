نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الطماطم والنشا لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة لبشرة صافية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطماطم والنشا من أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة لعمل ماسكات للبشرة من أجل الحصول على وجه صافي بدون بقع داكنة أو حبوب، وتساهم الطماطم في التخلص من التجاعيد بكل سهولة لاحتوائها على مضادات الأكسدة أما النشا يقوم بتفتيح البشرة 5 درجات واليوم نقدم لكم ماسك الطماطم والنشا لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد فتابعونا.

ماسك الطماطم والنشا لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد

هذا الماسك يزيد من نضارة الوجه ويحسن من إنتاج الكولاجين بالبشرة وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويزيد من نعومة ورطوبة البشرة.

المكونات:

نصف حبة طماطم مبشورة.

2 ملعقة من النشا.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم ببشر نصف حبة من الطماطم ثم تصفي جيدا ونأخذ هذا العصير ونضيف عليه النشا مع الليمون والعسل.

نقلب حتى يصبح القوام كريمي متجانس بعد ذلك نغسل الوجه بالماء والغسول ونوزع الماسك بالفرشاة.

يترك 25 دقيقة ويغسل بالماء البارد يكرر الماسك مرتين أسبوعيا لتفتيح الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد.

ماسك الطماطم لتفتيح البشرة في يومين

المكونات:

2 ملعقة من لب الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج لب الطماطم مع الشوفان والزبادي حتى يتكون معجون لين ثم يوضع على البشرة مع التدليك بلطف.

يترك 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد يكرر الماسك مرة واحدة أسبوعيا لتفتيح الوجه وعلاج جميع مشاكل البشرة.

حيث تحتوي الطماطم على مادة الجلوتاثيون التي تعالج مشاكل البشرة سواء كانت حبوب أو خطوط دقيقة وغيرها.

والشوفان يساعد في التخلص من الجلد لأنه يعتبر مقشر طبيعي قوى وبالتالي يجعل البشرة بيضاء أما الزبادي يرطب الوجه ويحافظ على نعومته.

ماسك الطماطم وعصير الليمون لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة من اللوز المطحون.

حبة من الطماطم.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام: