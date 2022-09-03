نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتفتيح وتبييض والوجه البشرة باستخدام النشا ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة تبحث كثير من الفتيات عن أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع حتى تصبح بشرتها بيضاء وجميلة وبالتالي تحتوي على بعض المركبات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع، لهذا سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل تفتيح البشرة بطريقة طبيعية تعمل على تغذية البشرة في نفس الوقت.

وصفات طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة باستخدام النشا

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز كريم النشا لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة بجانب أنه يعمل على علاج حب الشباب.

المكونات

نصف علبة زبادي

ماء ورد

نصف ليمونة

ماء مذاب فيها سكر

ثلاث ملاعق نشا

طريقة التحضير

أولا قومي بتجهيز وعاء مناسب وضع في الليمون وماء الورد على نار متوسطة ثم نبدأ باضافات الماء والسكر مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل هذا الخليط. بعد ذلك يتم رفعه من على النار بعد أن يسخن لمدة خمس دقائق ثم يتم إضافة علبة الزبادي بعد أن يبرد قليلاً مع الاستمرار في التقرير ثم يتم حفظ في وعاء نظيف ومعقم ويتم استخدامه بشكل يومي ثم يتم حفظ في الثلاجة.

طريقة استخدام كريم النشا لتفتيح الوجه والبشرة

أولا يجب تنظيف البشرة قبل إضافة هذا الكريم قبل استخدام ماسك أو كريم لتنظيف البشرة ثم يتم توزيع هذا الكريم على بشرتك لمدة 25 دقيقة. بعد ذلك يتم شطف الوجه بماء الورد للحصول على نتائج سريعة ويفضل استخدام واحدة يوميا لمدة 15 يوم سوف تحصل على نتائج مبهرة.

طريقة عمل كريم النشا الكوري لتفتيح وتبييض البشرة

هذا الكريم يعطي نتائج لن تصدقيها عند استخدامه لأول مرة بجانب أنه يعالج كثير من المشاكل التي تعرض لها البشرة ويعمل على تغذية الوجه.

المكونات

فنجان صغير لبن

25 جرام نشا

ملعقتين من عصير الجزر

طريقة التحضير

يتم تجهيز مناسب وإضافة الحليب والنشا مع التقليب على نار هادئة ثم أضافة الجزر والتقليب حتى يصبح الخليط متماسك. بعد ذلك يتم رفعه من على النار وبعد أن يبرد يتم حفظه في علبة نظيفة وحرص في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم توزيع هذا الكريم على البشرة والتدليك لمدة دقيقة لمدة 30 دقيقة وبعد أن يجف تماما يتم غسل البشرة بماء فاتر ويتم استخدام هذا الكريم

بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة.