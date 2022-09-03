نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي ماسك النشا وبياض البيض لشد البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم ماسك النشا وبياض البيض ، في شد وتفتيح الوجه لاحتوائه علي كمية معقولة من البروتين الذي يساعد علي تعزيز الكولاجين ويمنع ظهور علامات الشيخوخة للبشرة، وهذا القناع يحتوي علي خصائص تمتص الزيوت الزائدة في البشرة بشكل رائع ومفيد جداً للبشرة المعرضة لحب الشباب، وتحافظ المعادن والأحماض الأمينية الموجودة في النشا علي صحة البشرة ونضارتها وسلاستها، فهو من أقوي الماسكات الطبيعية التي تعمل علي توحيد وتفتيح لون الجلد، ننصح أي سيدة أو فتاة باستخدام هذا القناع السحري وسوف تلاحظين الفرق، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل هذا القناع الرهيب لشد وتفتيح البشرة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل ماسك النشا وبياض البيض

يتكون هذا الماسك السحري من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالاتي:-

بياض بيضة كاملة.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير ماسك النشا وبياض البيض في المنزل بشرة مشدودة وهي كالتالي:-

يتم مزج بياض البيضة مع النشا في وعاء صغير بواسطة شوكة، يتم خلطهم جيداً مع التأكد من عدم وجود أي تكتلات في الخليط. بعد ذلك يتم وضع الخليط علي وجه نظيف، ومنطقة الرقبة عند الحلق بطبقة رقيقة ومتساوية. ثم تستلقي لمدة 15 إلي 20 دقيقة بينما يجف القناع، عندم يجف الماسك تماماً لن تتمكني من تحريك وجهك. عندما تصل إلي النقطة التي لا تكون فيها غير مريحة، وتبدأ في الحكة فقد حان الوقت لشطفها. هذا القناع مناسب لجميع أنواع البشرة، ويمكن استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع.

نصائح مهمة عند استخدام ماسكات النشا

بعد أن تعرفنا علي الكثير من ماسكات التفتيح للبشرة بالنشا سوف نتعرف علي بعض النصائح أثناء الاستخدام وهي كالتالي:-