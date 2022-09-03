طريقة عمل كريم كراميل بالفواكه ألذ وأسرع حلى بارد ممكن تدوقيه منعش ويرطب في الحر

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عمر شويل - جدة تبحث الأمهات في هذه الأجواء الحارة عن وصفات سريعة من أجل الترطيب والشعور بالبرودة قليلا ويعتبر الكريم كراميل بالفواكه من الحلى السريع والمنعش، وهو مفيد للكبار والأطفال لاحتوائها على فواكه طبيعية والحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم ويساهم في بناء عظام الأطفال واليوم نقدم لكم طريقة عمل كريم كراميل بالفواكه فتابعونا. طريقة عمل كريم كراميل بالفواكه المكونات: 2 باكيت كريم كراميل.

لتر حليب.

3 حبات كيوي.

موز.

فراولة.

تفاح.

2 باكيت بسكويت سادة صغير. طريقة التحضير: نجهز القالب الخاص ونقوم بوضع الفواكه المقطعة بداخله بشكل عشوائي ثم نقوم بوضع القليل من البسكويت المكسر.

الآن نجهز الكريم كراميل عن طريق وضع الحليب في قدر مع باكيت الكريم كراميل ونقلب على البارد وعندما تتجانس المكونات.

يرفع على النار مع التقليب المستمر لحين الغليان ثم يصب وهو ساخن فوق الفواكه والبسكويت وعندما يهدأ يوضع في الثلاجة.

يترك داخل الثلاجة على الأقل 6 ساعات ثم يقطع ويقدم وهو بارد وبالهنا والشفا. طريقة عمل كريم كراميل بالفواكه والقشطة مع البسكويت المكونات: باكيت بسكويت.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

كوب وربع حليب.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 بيضات.

فواكه مشكلة مقطعة. طريقة التحضير: نقوم بتجهيز الكراميل أولا عن طريق وضع السكر على نار متوسطة ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي.

نجهز وعاء أخر ونضع بداخله الحليب مع القشطة والسكر وأيضا الفانيليا ثم يرفع على النار حتى الغليان.

في قاع القالب نقوم بوضع طبقة من البسكويت المفروم وفوقها الكراميل ثم طبقة من الفواكه المقطعة.

نخفق البيض في وعاء جانبي ثم يضاف خليط الحليب والقشطة مع الاستمرار في الخفق ويرفع مرة أخرى على حمام مائي.

نقوم بتقليب الكريم كراميل حتى ينضج ويصبح قوامه مناسب بعد ذلك يترك حتى يهدأ ثم يصب فوق المكونات ويدخل الثلاجة.

نقلب قالب الكريم كراميل في صينية التقديم ثم يقطع ويقدم وهو بارد لأسرتك أو للضيوف فهو يعد من الحلويات الباردة السريعة.

هذه الطريقة مغذية وسهلة لوجود مكونات كثيرة وطبيعية بداخلها ومنها البيض والحليب والبسكويت والفواكه وجميع هذه المكونات.

تمد الجسم بعناصر غذائية مختلفة مثل الكالسيوم والبروتين وبعض الفيتامينات الأخرى.

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