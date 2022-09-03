نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباغة تغطي شيب الشعر وتحوله للون البني الداكن بدون مكونات كثيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لصبغ الشيب هذا ما يبحث عنه البعض حال ظهور الشعر الأبيض تدريجياً، حيث يرجع ظهور الشعر البيض لعدة عوامل تكون السبب الرئيسي فى انقاص مادة ملاينين في الجسم ومن هنا يفقد الشعر اللون الاسود، وتكون تلك العوامل اما وراثية او عوامل بيئية، ولذلك اليوم نقدم لكل متابعينا الكرام اقوي خلطات تعمل على صبغ الشيب نهائيا لتغطية مثالية من أول استعمال سواء باللون الاحمر أو البني او الاسود او الاشقر الذهبي كل ذلك عن طريق تطبيق عدة وصفات طبيعية بمكونات في مطبخك.

وصفات طبيعية لصباغة الشعر الأبيض

كما ذكرنا اعلاه أن هناك عدد من الوصفات التي اثبتت قدرتها الهائلة في تغطية وصبغ شيب الشعر العنيد واليكي طريقة اعداد وصفة لصبغ الشعر باللون المحمر الناري، باستخدام الشمندر أو البنجر فيعد البنجر من أكثر الوصفات التي حققت نتيجة ايجابية في غضون ساعات من استعماله، وذلك من خلال نقع كمية مناسبة من الشمندر بعد تقشيره وتقطيعه لقطع متوسطة لكي ينزل من اللون الأحمر الثقيل ويفضل أن ينقع لمدة ليلة كاملة ويصفي في الصباح ويوزع على كامل الشعر، ثم يشطف بخل التفاح لكي يثبت للون معك، بعد مرور ساعتين، عليكي بتكرار تلك الخلطة على الأقل مرة كل أسبوعين لتمكينك من النتيجة المطلوبة .

خلطة لصبغ الشعر الابيض وتحويله للون البني سريعا

حين الرغبة في صبغ الشعر باللون البني الغزالي يستلزم عليكي سيدتي بتطبيق تلك الوصفة المذهلة التي تحقق لون شعر بني رائع، فيعتبر، اللون البني هو الرائد من بين الألوان المختلفة، حيث يعطي مظهر مميز وللحصول عليه من خلال مسحوق القهوة والنسكافية، فقط كل ماعليكي وضع في وعاء به كوبان من الماء ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وثلاث ملاعق كبيرة من النسكافية ويوضع على النار ويترك الخليط للغليان يطفيء عليه ويترك جانبا قليبا حتي يبرد ويصفي بعدها ثم يوزع على الشعر بالكامل وبعد مرور ساعتين من تطبيق الوصفة يشطف بالماء البارد، تلك الوصفة ينبغي تكراراها مرة من كل أسبوع حتي يتم تغطية الشيب نهائيا ويصبح لون الشعر بني بالكامل.

وصفة الحناء لصبغ الشعر باللون البني

كما يمكن صبغ الشعر باللون البني الداكن عن طريق الحناء التي تمنحك شعر مصبوغ وتقوية من خلال خلط كمية من الحناء مع لتر من الماء الدافيء ثم يمزج جيدا جدا بعدها يوزع على الشعر من الجذور حتي الأطراف ثم يغطي بكيس بلاستك ويترك لمدة ثلاث ساعات بعدها يشطف الشعر بالماء البارد.

وصفة الموز لصبغ الشيب

تعد وصفة الموز من الوصفات المجربة في تغطية الشعر الأبيض في اقل فترة ممكنة من المواظبة عليها .

الطريقة

ضعي موزة واحدة في وعاء ويضاف عليها جزرة واحدة ويضاف عليهم كوب من الماء ويرفع الوعاء على النار حتي يغلي لدقائق. ثم يضاف عليهم كمية من زيت الزيتون ثم يضرب في الخلاط حتي يصبح خليط متجانس. ثم يوزع على الشعر بالكامل، وبعد مرور ساعتين من تطبيق الوصفة يشطف الشعر بالماء.

وصفة الكركديه لصباغة الشيب للون الأحمر الناري

الكركديه لديه القدرة الهائلة في صباغة الشيب وذلك بفضىل لونه القوي والفعالة الذي يمنحك لون الأحمر الناري دون إضافة عليه مساحيق أو مكونات أخري.

المكونات:

كمية مناسبة من الكركدية المقطع .

لتر من الماء.

الطريقة