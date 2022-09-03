نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة النشا والبرتقال السحرية: سر من أسرار التفتيح الفوري للبشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة النشا والبرتقال السحرية , حيث تعد من أكثر الماسكات التي تأتي بنتيجة فورية في التفتيح هي الماسكات التي تحتوي على فيتامين سي لأنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل على القضاء على الهالات السوداء والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس ويخلص من البقع الداكنة من أكثر الأشياء التي تحتوي على فيتامين سي وهي البرتقال وهو من الحمضيات التي تغذي الجسم وتمنح البشرة أشراقه متميزة ونضارة فاليوم سوف نتعلم كيفية عمل صابونة فيتامين سي المدهشة فمن الصعب أحياناً ومع قلة الوقت عمل الماسكات أو المداومة عليها ولكن اليوم سوف نتعرف علي صابونة تفتيح رائعة من السهل أستخدمها يوميا ولها نتائج مبهرة ووهمية في التفتيح الفوري من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل صابونة النشا والبرتقال السحرية لتفتيح البشرة من أول استخدام فوري للبشرة تفتيح مبهر2022.

مكونات عمل صابونة النشا والبرتقال السحرية لتبييض وتفتيح البشرة بشكل خرافي للغاية2022

نتعرف الأن علي مكونات هذه الصابونة مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١حبة من البرتقال.

١ملعقة من النشا.

بشر نصف صابونة (أي صابونة متوافرة).

١ملعقة صغيرة من زيت الورد.

١ملعقة من الحناء البيضاء (أن وجدت).

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير هذه الصابونة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف يمكن وضعه على النار ونضع فيه نصف كوب من الماء مع بشر نصف صابونة ثم نقوم بوضع الوعاء علي النار ونقلب جيداً حتى تذوب الصابون تماماً. بعد ذلك نقوم بتقطيع البرتقالة إلى قطع صغيرة ثم نضعها في الخلاط الكهربائي نخفقها جيداً بدون أضافة ماء. ثم نقوم بإضافة العصير إلى الخليط السابق تحضيره مع نار خفيفة جدا ونقلب جيداً. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً وملعقة من الحناء البيضاء ونقلب حتى يمتزج المكونات جيداً. ثم نرفع الوعاء من علي النار ونضع عليه زيت الورد ونقلب جيداً. ثم نضع الخليط في قوالب من السيليكون ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك جيداً. بعد ذلك نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركه في الهواء حتي يجف تماماً.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كما يلي.

نقوم بإحضار الصابون الذي تم تحضيره في السابق

نقوم بغسل البشرة به ونترك الصابون علي البشرة لمدة عشر دقائق حتي نحصل على نتائج مبهرة.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

نكرر تلك الوصفة كل يوم لنتائج خرافية وسحرية ومفيدة لكم.

فوائد صابونة النشا والبرتقال السحرية لتبييض البشرة

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذه الصابونة الرائعة جدا وهي كالتالي:-