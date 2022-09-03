نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباغة فعالة ومجربة لشيب الشعر بمواد طبيعية تصبغ وتخفي الشيب نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة طبيعية دائمة للشعر هذا ما يظل عليه عمليات البحث تتكاثر من قبل الآلاف من من يعانون من مشكلة ظهور الشيب المبكر الذي يعد من ابرز المشاكل بداية من عمر الثلاثينات سواء للرجال أو النساء، وبالرغم من وجود عوامل تتسبب في ظهور الشعر الأبيض ولكن نجد البعض يتجه إلى شراء الصبغات الكيميائية التي تشكل العديد من مشاكل الشعر المختلفة منها التلف، التقصف، الهيشان وغيرها، لذلك اليوم نود أن نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض مع المداومة عليها سيختفي نهائيا.

أفضل صبغة دائمة للشعر

من خلال مجموعة وصفات اليوم التي جمعنها لكي سيدتي ستلاحظين الفرق قبل وبعد استخدامها، فهناك وصفات فعالة تقوم بصبغ الشيب وهناك وصفات تعمل تدريجياً على تغطية الشعر الابيض ثم اخفاؤه من المواظبة عليها ولكل ابرزها وصفة أوراق الميرمية واوراق الكاري، فهما أفضل وصفتين في تغطية شيب الشعر ولكن ينبغي العلم أنه يتحتم الاستدامة عليها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وصفة ماء الكاري لتغطية الشيب

تحضير لتر من الماء والمغلي ويصب في وعاء ثم يضاف عليه القليل من أوراق الكاري، احرصي على تغطية الوعاء جيدا وبعد مرور اربع ساعات، يصفي ثم يوزع ماء الكاري على الشعر.

بينما تحضر وصفة الميرمية عن طريق غلى كمية مناسبة في وعاء لمدة دقائق ثم ينقع لمدة ساعتين وبعدها يوزع على الشعر بالكامل.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر الابيض نهائيا

تعددت الوصفات الطبيعية الخاصة بصبغ الشيب، ولكن نجد جميعها اثبادتت فعليتها في صبغ الشعر لفترات طويلة منها وثفة عثير الليمون لصبغ الشعر باللون الأصفر، وصبغة النسكافية للون البني الغامق وكذلك القهوة والكاكاو، بينما صبغة البنجر تصبغ الشعر باللون الأحمر، واليكم خطوات تطبيق كل وصفة.

وصفة عصير الليمون هي الوصفة الأولي اليوم حيث يعمل الليمون على تغكية الخثل البيضاء فقط ولا يقوم على صبغ الشعر الأسود او البني، فضعي كمية من عصير الليمون على شعرك ثم اجلسي في مكان تتواجد به الشمس لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء.

وصفة الكاكاو والقهوة والنسكافية لصبغ الشعر باللون البني هي من اشهر الوصفات الناجحة، من خلال دمج كميات متساوية من المساحيق الثلاثة في وعاء به لتر من الماء، وتترك حتي تغلي لدقائق وبعدما تبرد تصفي وتوزع على الشعر ةبعد مرور ثلاث ساعات يشطف الشعر بالماء الفاتر.

صبغة عصير الليمون لتحويل الشعر الابيض للاصفر الفاتح

الليمون هو من العناصر المساعدة في صباغة الشيب بشمل فعال وواضح من اول استعمال، وذلك عن طريق تحويل لون الشعر الأبيض إلى اللزن الأصفر الفاتح مع العلم لا يمكن صباغة الشعر الأسود بوصفة عصير الليمون.

المكونات:

كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من زيت الزيتون.

الطريقة