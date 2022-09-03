نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباغة هندية طبيعية باللون البني تغطي الشيب من اول استعمال ومقوية للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع التقدم بالعمر يظهر الشعر الأبيض تدريجياً هذا الأمر الذي يحرج الكثيرين سواء من السيدات والرجال ايضا، وتظل عمليات البحث عن طرق اخفاء الشيب، وذلك بعد فشل الصبغات الكيميائية في تولي تلك المهمة، حيث تقوم الصبغات بتغطية شيب الشعر لفترة قليلة ثم يبدا لون الصبغة بالتساقط تدريجيا ظع الاستحمال وخلال مدة قصيرة ترجع ذات المشكلة التي تعتبر من أكبر المشاكل على الاطلاق، ولذلك نقدم اليوم لمتابعينا الكرام وصفات لصبغ شيب الشعر من اول استخدام سواء باللون البني او الاصفر او المحمر.

وصفة الشمندر لتغطية شيب الشعر سريعا

حين نذكر وصفات لصبغ الشيب حتما ولابد من أن نأتي بمقدمة تلك الوصفات الطبيعية وصفة الشمندر التي حققت نجاح مبهر في تغطية وصبغ الشعر الأبيض بفاعلية من أول استخدام، وتطبيق الوصفة عن طريق تقشير ثلاث حبات من الشمندر ويتقطع وتترك على جانب في وعاء به خمسة اكواب من الماء تنقع لمدة ليلة ثم يؤخذ ماء الشمندر ويوزع على الشعر بالكامل ويغطى ويترك حتى يجف ويشطف بالماء الفاتر، احرصي على اتباع تلك الوصفه مرة كل اسبوعين في نتيجه مذهله.

او يمكن تطبيق طريقة أخري وهي غلي كنية الشمندر او البنجر وتركه على جانب حتي يبرد ويوزع بعدها على الشعر.

وصفة الشاي الأسود لصبغة الشعر الأبيض

مع وصفه الشاي الأسود التي تعمل بسرعة فائقه على صبغ شيب الشعر سريعا وذلك من خلال غلى ثماني ملاعق من الشاي الاسود مع خمسة اكواب من الماء ويترك الخليط كل ساعتين على الأقل قبل ان يوزع على الشعر بالكامل باستخدام بخاخه ويترك لمدة ثلاث ساعات و يشطف بعد ذلك بالماء قلبي يا رب عليك عليك بتكرار تلك الوصفه مره من كل اسبوع للوصول الى النتيجه المرغوبه.

وصفة القهوة مع الكاكاو لصباغة الشيب باللون البني

اللون البني الداكن من افضل للألوان واكثرهم تميزا، كونه يبرز جمال الوجه ويليق على جميع الوان البشرة، ولتغطية الشيب باللون البني حتما ولابد من تجربة صباغة القهوة مع الكاكاو لنتيجة مبهرة من اول استعمال.

المكونات:

كوب من الكاكاو الخام.

كوب من القهوة الخام.

الطريقة