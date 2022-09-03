النشا والخل لوجه كالبدر: سيزيل السواد ويجعل بشرتكم صافية بشكل مبهر2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل لوجه كالبدر, حيث يعد هذا الماسك الرائع هو ماسك المناسبات أو الأعياد لأنه نتيجته فورية وسريعة، يعطي البشرة لامعه طبيعية وخرافية من أول مرة, ويعمل مع الاستعمال المتكرر علي محاربة التجاعيد المبكرة، ماسك النشا لكل فتاه تريد بشرة مشرقة ونضارة من غير مجهود أو وقت للحصول على نتائج مبهرة, ويعمل الماسك على تغذية البشرة مما يجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية لو عندك مناسبه أو فرحك أو بمناسبة العيد وتردين حاجة سريعة جدا وفعالة لتفتيح أو تلميع البشرة وتريدي نتائج فورية من المرة الأولى، نحن من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم النشا والخل لوجه كالبدر الحل الرهيب للبشرة مع الماسك الخطير جدا ٢٠٢٢.

مكونات عمل النشا والخل لوجه كالبدر لبشرة بيضاء من أول استخدام2022

إليكم مكونات ماسك النشا مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الدقيق.

٤ملاعق من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

ثلاث ملاعق من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المنزل بكل سهولة ونتيجة مبهرة وهي كالتالي:-.

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الدقيق ونقلبهم جيدا. ثم نضع عليهم ٤ملاعق من الزبادي ونقلب حتى يصبح قوامها مثل الكريم. ثم نضع عليه عصير نصف ليمونة والخل ونقلب جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم للحصول علي نتيجة سحرية من هذا الخليط وبشرة صافية هي كما يلي:-