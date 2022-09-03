نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مجربة ومضمونة في عمل كفتة الحاتي.. مش هتفك منك تاني وهتعمليها بطعم وريحة أحلى بكتييير من الحاتي نفسه.. جربي وادعيلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة مجربة ومضمونة في عمل كفتة الحاتي.. مش هتفك منك تاني، عمل كفتة الحاتي ليس بالصعوبة التي تتصورينها، لأن الكفتة العادية التي يتم صنعها في المنزل تكون بالفعل طيبة المذاق ولكن حين شراءها من الحاتي تشعرين أنها نوع آخر مختلف من الكفتة، ولا يتعلق الأمر بطريقة الصنع بنفس القدر الذي يتعلق بما تم استخدامه من مكونات وأدوات تضمن لك كفتة بأفضل طعم تتخيلينه، وربما تتوقفي حتى عن الشراء من الحاتي بعد تجربة هذه الوصفة.

طريقة مجربة ومضمونة في عمل كفتة الحاتي.. مش هتفك منك تاني

تنفيذ هذه الوصفة يحتاج إلى ما يلي:

1 ك إلا ربع لحم من الكتف والأضلع.

¼ ك من دهون اللية الضاني.

جوزة الطيب

بصلتين.

ملح وفلفل.

ثوم وبصل بودر والسبع بهارات.

قرفة وزنجبيل.

بيكنج بودر.

الطريقة الصحيحة لصنع كفتة الحاتي

إن كانت اللحوم غير مفرومة فضعيها في الكبة أو المفرمة وافرميها ناعما.

افعلي نفس الأمر مع البصل ويستحسن أن تفرميه ناعما تماما.

خذي البصل وابداي بعصر التفل بيدك جيدا لإخراج الماء الخاص به.

احتفظي بالماء في وعاء صغير وضغيه جانبًا.

خذي طبق واسع ثم ضعي فيه اللحم موضوع عليه التوابل والبهارات والبيكنج باودر.

ابدئي بتقليب المكونات جيدا وعندها ستشعري كأنك تقومين بالعجن، وهذا حقيقي فاستمري حتى يتم العجن جيدا.

أضيفي بعض الزيت على العجين وكذلك البصل الخشن، وقلبيها.

ثم ابدأي بتشكيل العجين عبر تبليل يدك في ماء البصل وأخذ العجينة ثم تشكيلها على السيخ.

خذي قطعة بقطعة وكرري نفس الأمر حتى انتهاء كمية اللحم بالكامل.

ضعي الأسياخ بجوار بعضها على الشواية ثم ضعيها فيها حتى تنضج تماما.

يمكنك رص الأسياخ على صينية مستطيلة ووضعها في الفرن مع وضع فحمة من الأسفل تحت الأسياخ بداخل الصينية.

هذه الطريقة هي التي تعطي الكفتة التميز الذي تجدينه حين شرائها من عند الحاتي.

نصائح عمل كفتة الحاتي