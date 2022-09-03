نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتاكلي صوابعك وراه .. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة أحلى من المحلات، ومش بس كدا هتكوني متأكدة من نضافته وتاكليه وانتي مغمضة وولادك يتهنوا بيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هتاكلي صوابعك وراه .. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة أحلى من المحلات، طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة توفر لك الطعام الآمن النظيف الذي يمكنك أن تجعلي أطفالك يتناولونه بدون أي قلق أو خوف لأن هذا الكرواسون من المعجنات المحببة بالنسبة للأطفال ويقبلون عليه بشكل كبير، لذلك قررنا الحديث اليوم عن طريقة صنعه منزليا أفضل من شرائه من الخارج من الأماكن التي تبيعه، وهو غير معلوم كيفية الصنع فيها ولا طرق التعامل معه حتى يصل إلى المستهلك.

هتاكلي صوابعك وراه .. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة أحلى من المحلات

في البداية نلاحظ أن الكرواسون يكون طري وهش من الداخل ومقرمش السطح، مع إغراقه بالكثير من الشيكولاتة المحبوبة كثيرا بالنسبة للأطفال ومكونات صنع العجينة كما يلي:

½ كوب ماء دافئ.

كيس خميرة.

سكر.

دقيق زيرو.

ملح.

زبدة.

الطريقة:

أحضري العجان الكهربي ثم ضعي فيه بعض الماء الدافئ حوالي نصف كوب.

ضعي عليه الخميره وقلبيها جيدا.

انتظري حوالي ربع ساعة ثم ضعي عليهما السكر وحوالي كوب دقيق.

شغلي العجان للخلط ثم ضعي عليه الملح.

أوقفيه مرة أخرى ثم ضعي حوالي ثلاث معالق زبدة.

أعيدي تشغيل العجان حتى تجدي أن العجينة أصبحت طرية وذات ملمس ناعم.

لا يجب أن تلتصق العجينة بأي شيء ولتصلي إلى ذلك تحتاجي إلى استخدام العجان من ثلاث إلى خمس دقائق.

شكلي العجينة على هيئة كرة وضعيها في طبق بلاستيك أو في العجان مرة أخرى مع تغطيتها بكيس بلاستيك وتركها حتى يتضاعف حجمها.

طريقة عمل حشو الكرواسون بالشيكولاتة

المقادير:

زبدة.

شيكولاتة.

بيضة.

ماء.

ملح خشن.

طريقة حشو الكرواسون بالشوكولاتة