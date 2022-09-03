نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تجعل وجهك يبدو أصغر بسنوات في أسبوع وصفات شد تجاعيد البشرة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة القهوة لشد التجاعيد من أكثر الأمور المزعجة التي تتعرض لها كثير من الفتيات أو السيدات هي ظهور التجاعيد على البشرة والجلد المترهل وبالتالي تبحث جميع السيدات عن أفضل الطرق التي تساعدها على شد هذه التجاعيد والتخلص منها بشكل آمن وطبيعي وبالتالي تعتبر القهوة من أكثر المكونات الآمنة التي تعطي نتائج فعالة في شد التجاعيد الموجودة على الجلد وإزالة الترهلات الجلدية وتعطي نتائج فعالة عند استخدامها لأول مرة وذلك بفضل احتوائها على مواد تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتي تساعد على شد الجلد ولهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال وعبر موقعنا ثقفني اليوم وصفة القهوة لشد التجاعيد بأفضل المكونات الطبيعية.

وصفات القهوة الطبيعية للتخلص وشد تجاعيد البشرة

خلطة القهوة والعسل للتخلص من التجاعيد

هذه الوصفة تعطي نتائج فعالة عند استخدامها من أول مرة ولكن ينبغي استخدامها بشكل منتظم للحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.

طريقة التحضير

يتم تجهيز ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة وإضافة ملعقة من عسل النحل وخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم توزيعها على البشرة وتدليك البشرة لمدة الدقيقتين وتترك لمدة 25 دقيقة حتى تجف تماما. بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ويتم استخدام مواد طبيعية للبشرة ويفضل تكرار الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع التجاعيد والجلد المترهل في وقت قليل.

خلطة القهوة مع بياض البيض لشد تجاعيد البشرة

يتم تجهيز حبة واحدة من بياض البيض وإضافة عليهم ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة وتخلط جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتجانس. يترك على البشرة لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم غسلها بالماء الفاتر ثم البارد لقفل مسام البشرة يفضل المداومة على استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تتمكن من الحصول على بشرة مشدودة في وقت سريع.

طريقة عمل كريم القهوة لشد التجاعيد