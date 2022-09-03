نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها بألوان تخليها بشكل جذاب، وبالدرجة اللي تحبيها.. مش هتستغني عنه تاني أبدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها، روج للشفايف بالنشا سيمنحك شفتان مرطبتان دائما ويمنحك أيضا الفرصة للعناية ببشرتك وشفتيك في نفس الوقت لأنه من المعروف أن الشفتين مناطق حساسة جدا في الجسم، بل هي أكثر المناطق الحساسة في الجسم وتتأثر الجلود الخاصة بالشفتين من المستحضرات التي توضع عليهما لذلك يجب اختيار المكونات الطبيعية واللجوء إليها دون الإضرار ببشرتك.
وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها
حضري بعض المكونات البسيطة أهمها النشا من أجل أن تحصلي على روج الشفايف الأحمر وهذه المكونات كما يلي:
- الفازلين.
- النشا.
- جلسرين سائل.
- لون طعام.
طريقة عمل روج الشفايف بالنشا
- تخلطي أولا بعض النشا ببعض الجلسرين السائل دون زيادة في المكونات، وبعد ذلك تضعي عليه بعض الفازلين ليمنحه التماسك إلى حد ما.
- أضيفي بعدها لون الطعام بالقدر الذي تريدينه واعلمي أنك كلما اقتربتي من اللون كلما أصبح لون الروج أغمق مما سبق.
- بعدها تاخذي الخليط وتفرغينه في العبوة الخاصة بالروج خاصتك، على أن تكون نظيفة تماما للتحكم في درجة اللون التي ترغبينها.
- بعد ذلك ضعيه في الثلاجة لبعض الوقت حتى يصبح جميلا إلى حد ما ويمكنك استخدامه فيما بعد ولكن احترسي لأنه لا يجب أن تضعيه خارج الثلاجة.
- يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه أثناء وجودك في المنزل.
- يحقق لك هذا النوع من الروج فوائد عدة للشفتين والبشرة، فاصنعيه بنفسك وجربيه أفضل بكثير من المنتجات الخارجية التي لا تعلمين من صنعها ولا ما تأثيرها على شفتاك.
فوائد روج الشفايف بالنشا
- هذا النوع من الروج يمنحك شفتين حمراوين جميلتين، بالضبط كما ترغبينهما ويتسببان في جعل مظهرك جميلا جدا ويجعلك مضيئة ومشرقة دائما في نظر زوجك وأولادك.
- في نفس الوقت يمنحك هذا الخليط الترطيب الملائم لشفتيك خاصة وقت الشتاء والصيف وحرارة الجو او برودته لأنها تؤثر على الشفتين بقدر كبير.
- الفازلين بالذات يعمل على ترطيب الجلد ويحميه من كثير من الأمراض التي قد تسبب لك الضرر أو الألم خاصة مثل حالة تشقق الشفتين.
- كذلك فإن ألوان الطعام المستخدمة في إعطاء الروج لونه المطلوب لا يمكن أن تسبب لك الضرر ولا حتى على المدى الطويل لأنها أساسا ألوان تستخدم في الطعام وهي آمنة صحيا ومنصوص عليها من هيئات المراقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها بألوان تخليها بشكل جذاب، وبالدرجة اللي تحبيها.. مش هتستغني عنه تاني أبدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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