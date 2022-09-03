نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها بألوان تخليها بشكل جذاب، وبالدرجة اللي تحبيها.. مش هتستغني عنه تاني أبدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها، روج للشفايف بالنشا سيمنحك شفتان مرطبتان دائما ويمنحك أيضا الفرصة للعناية ببشرتك وشفتيك في نفس الوقت لأنه من المعروف أن الشفتين مناطق حساسة جدا في الجسم، بل هي أكثر المناطق الحساسة في الجسم وتتأثر الجلود الخاصة بالشفتين من المستحضرات التي توضع عليهما لذلك يجب اختيار المكونات الطبيعية واللجوء إليها دون الإضرار ببشرتك.

وفري بنفسك روج للشفايف بالنشا.. لترطيب الشفايف وحمايتها وتلوينها

حضري بعض المكونات البسيطة أهمها النشا من أجل أن تحصلي على روج الشفايف الأحمر وهذه المكونات كما يلي:

الفازلين.

النشا.

جلسرين سائل.

لون طعام.

طريقة عمل روج الشفايف بالنشا

تخلطي أولا بعض النشا ببعض الجلسرين السائل دون زيادة في المكونات، وبعد ذلك تضعي عليه بعض الفازلين ليمنحه التماسك إلى حد ما.

أضيفي بعدها لون الطعام بالقدر الذي تريدينه واعلمي أنك كلما اقتربتي من اللون كلما أصبح لون الروج أغمق مما سبق.

بعدها تاخذي الخليط وتفرغينه في العبوة الخاصة بالروج خاصتك، على أن تكون نظيفة تماما للتحكم في درجة اللون التي ترغبينها.

بعد ذلك ضعيه في الثلاجة لبعض الوقت حتى يصبح جميلا إلى حد ما ويمكنك استخدامه فيما بعد ولكن احترسي لأنه لا يجب أن تضعيه خارج الثلاجة.

يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة واستخدامه أثناء وجودك في المنزل.

يحقق لك هذا النوع من الروج فوائد عدة للشفتين والبشرة، فاصنعيه بنفسك وجربيه أفضل بكثير من المنتجات الخارجية التي لا تعلمين من صنعها ولا ما تأثيرها على شفتاك.

فوائد روج الشفايف بالنشا