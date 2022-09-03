نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقي اعرفي كيفية تخزين المانجو قبل انتهاء الموسم.. هتخزني كل نوع حسب طبيعته وتستفيدي بيها كأنها طازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحقي اعرفي كيفية تخزين المانجو قبل انتهاء الموسم، تخزين المانجو يحتاج لمواضيع كثيرة للتحدث عنه وخاصة في تلك الأيام التي اقترب فيها موسم المانجو على الانتهاء، ويريد كل صاحب منزل أن يشتري كمية منها والاحتفاظ بها لفترة أطول، لأن المانجو لا يوجد أحد لا يحبها، وبالتالي يجب تخزينها بطريقة معينة للحفاظ عليها من الفساد فكيف يمكن تخزينها؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم.

الحقي اعرفي كيفية تخزين المانجو قبل انتهاء الموسم

مهما كان نوع المانجا المتوفرة لديك وسواء كانت خضراء أو صفراء جامدة أو طرية يجب أن تعلمي أن طريقة تخزينها تتطلب الاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمظهر والطعم كذلك، ولكن بالرغم من هذا فإن هناك عدة طرق تتناسب مع تخزين الكمية القليلة من المانجو وطرق أخرى تتناسب مع تخزين الكميات الكبيرة، وفي الحالتين سنوضح لك هذه الطرق أدناه.

تخزين المانجو بالتجميل في الفريزر

في هذه الطريقة كل ما تفعلينه هو أن تضعي المانجو في اكياس بلاستيك أو ورقيه ثم غلق الكيس عليها جيدًا ووضعها في الفريزر، ولكن هذه الطريقة تتسبب في إظهار عدة سلبيات، منها أن المانجو تفقد شكلها الخارجي وتصبح ذات شكل ليس جميلًا كما كانت، كما أنها تستهلك مساحة كبيرة جدًا ولا تصلح هذه الطريقة إلا إن كنت تريدين تخزين كمية قليلة منها.

طريقة تخزين المانجو النيئة

هذا النوع أيضا ممكن تخزينه بالتجميد حيث أنها تدخل في بعض الوصفات وفي إنتاج الحلويات وأفضل طريقة لتخزينها هي أن تقومي بتجزئتها إلى مكعبات صغيرة بدون القشر ثم فرد هذه القطع بالكامل على ورقة زبدة والانتظار لبعض الوقت، وبعد ذلك وضعها في الفريزر حتى يحتفظ كل مكعب بقوامه وتجميعها بعد ذلك في كيس واحد وتركها في الفريزر كما تريدين.

الاحتفاظ بالمانجو لفترة طويلة بعصرها

بالتأكيد هذه الطريقة سلسة جدًا وبإمكانك استخدامها كذلك للكميات القليلة حيث يمكنك القيام بأخذ المانجو الطرية جدا وضربها في الخلاط مع بعض السكر ثم تعبئتها في أكياس أو أوعية مخصصة لذلك والاحتفاظ بها في الفريزر للوقت الذي تريدينه.

هذه الطريقة فعالة جدا لأن السكر يحافظ على المانجو ولا يسمح لها بالتلف كما أن مظهرها لن يتغير فإن طعمها سيصبح أحلى مما سبق.