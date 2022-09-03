هتلاقي نتيجة تجنن.. اصنعي مورد الخدود وروج الشفايف بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة هيخلي شفايفك وردية وخدودك نضرة ومتنسيش تقولي لحبايبك على السر

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عمر شويل - جدة هتلاقي نتيجة تجنن.. اصنعي مورد الخدود وروج الشفايف بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة، مورد الخدود وروج الشفايف المشهور باسم التنت من بين أدوات التجميل التي تستخدمها الفتيات، حيث أنه من الممكن تصنيعه منزليا بطرق آمنة ومكونات بسيطة جدًا تساعد على إعطاء وجهك النضارة واللون الوردي الجميل الذي يمنحك خدود جميلة وغير متكررة المظهر، وفيما يلي سنقدم لك المكونات التي يمكنك من خلالها صنع هذا التنت بنفسك في منزلك واستخدامه بطريقة آمنة على بشرتك.

هتلاقي نتيجة تجنن.. اصنعي مورد الخدود وروج الشفايف بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة

هناك عدة طرق لصنعه، ونقدم لك أولها والتي تتطلب تحضير ما يلي:

أي كريم من اختيارك.

بودرة دم الغزال.

الطريقة

يمكنك استخدام أي كريم تريدينه أو الذي تستخدمينه في الأصل لترطيب بشرتك بدون أي مشاكل ولكن افتحي العبور الخاصة به ثم خذي الكريم الموجود فيها وضعي عليه بعض بودرة دم الغزال.

لا تضعي كمية كبيرة من هذه البودرة لأنها تعطي لون قوي، وبالتالي تحتاجي ذرة بسيطة منها.

ثم حركي لمزج الكريم جيدًا وستلاحظي أنه بالفعل أصبح أحمر اللون.

إن لم يكن اللون مرضيًا بالنسبة لك فزيدي كمية من البودر بقدر بسيط حتى تصلي للدرجة التي تريدينها بدون أي مشاكل.

بهذه البساطة أصبح لديك الروج الخاص بك بدرجة اللون الذي ترغبينها وبإمكانك استخدامه على بشرتك كما تريدين.

الجميل في الأمر أنه يمكنك استخدامه للشفتين كذلك وليس الخدود فقط.

طريقة تصنيع التنت منزليا

إن كنت تريدين تصنيع التنت في منزلك بطريقة غير المذكورة أعلاه فاتبعي ما يلي وحضري المطلوب:

ماء ساخن.

فازلين.

لون طعام أحمر.

نشا.

جلسرين سائل.

يمكنك إضافة أي نوع من الزيوت العطرية.

طريقة التحضير: