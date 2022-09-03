نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولادك هيطلبها كل يوم…دون لحمه ولا فراخ طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ بمكونات اقتصادية موجودة في بيتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ، برجر البطاطس طبق مهم جدا وبالأخص في الشتاء، لان البطاطس تمد الجسم بالطاقة كما أنها وجبة غنية بالفيتامينات، وصفة برجر البطاطس تشمل البطاطس المسلوقة مع البازلاء والذرة والبصل والثوم والبقدونس المتبلة بالملح والفلفل حيث يوضع كل هذه المكونات في وعاء ويتم عجنها مع بعضها ويتم تشكيلها على هيئة دوائر ثم توضع في الزيت لتحميرها، وتحضيرها في المنزل أفضل بكثير حيث تكون من الوجبات اللذيذة والصحية خاصة للاطفال. طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ المقادير 8 حبات من البطاطس التي تم هرسها

2 ملعقة من بودرة البصل.

2 ملعقة من بودرة الثوم

2 كوب من البقدونس الذي تم فرمه.

2 كوب من الدقيق

2 بيض تم خفقه

2 كوب من البقسماط

نضع الزيت، حسب الرغبة

2/1 كوب من الملح

2/1 كوب من الفلفل الأسود طريقة التحضير يمزج البطاطس مع مسحوق البصل والثوم ويتم تتبيلها بالملح والفلفل.

يضاف البقدونس ويمزج المكونات ، ثم يشكل على هيئة دوائر برجر.

يغطى القرص بالدقيق ، ثم بالبيض المخفوق بالملح والفلفل ، ثم مرة أخرى بالدقيق ، وأخيراً في فتات الخبز.

ضعي البرجر في الثلاجة حتى يتماسك ، ثم يتم تحميره في الزيت الساخن وقدميه. طريقة عمل برجر البطاطس بالخضار المكونات 1 كيلو جرام من البطاطس

2/1 ملعقة من الملح

2/1 ملعقة من الفلفل الأسود

2/1 ملعقة من البابريكا

حبة واحدة من البروكلي

2 ثمرة جزر

2/1 كوب من الذرة الأصفر المسلوق

زيت حسب الرغبة للتحمير طريقة التحضير اسلقي البطاطس في الماء المغلي والملح لمدة 20 أو 30 دقيقة.

ثم أخرجي البطاطس وقشريها وهرسها وأضيفي إليها الذرة المطبوخة.

يغلي البروكلي والجزر على البخار ، ويُقطع إلى قطع صغيرة بعد الغليان، ويُضاف إلى مزيج البطاطس والذرة.

ثم يتم وضع الجبن والفلفل والملح والبابريكا ويتم مزج المكونات معا.

توضع أقراص برجر البطاطس على ورق زبدة عليها دقيق ويوزع فوق البرجر دقيق أيضا

سخني القليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة وقومي بتحمير البرجر على كلا الجانبين لمدة 2 دقيقة .

حتى يصبح محمرًا ، وقدميه. البرجر من الأكلات السريعة المنتشرة جدا حيث أنها في الغالب يعتبرها الناس على أنها من الأكلات غير الصحية إلا أنها عملها في المنزل يكون صحى ومضمون إلى حد ما وبسبب أيضا أن اللحوم في المنزل تكون الدهون فيها أقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أولادك هيطلبها كل يوم…دون لحمه ولا فراخ طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ بمكونات اقتصادية موجودة في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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