بدون بيض أو لبن هتعلمي كيك الشوكولاتة الاقتصادي….طريقة عمل كيكه الشوكولاتة بدون بيض أو لبن بمكونات موجودة في بيتك وبطريقة تحضير بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكه الشوكولاتة بدون بيض أو لبن بمكونات موجودة في بيتك، يوجد الكثير من الأشخاص لا يحبون اللبن ولا البيض ويمتنعون عن تلك الصنفين بكل الطرق، ويوجد لدى أغلب الأشخاص حساسية من البيض واللبن فيمتنعون عنهم بأمر من الطبيب، وفي الوقت نفسه لا يستطيع هؤلاء الأشخاص التخلي والبعد عن تناول الكيك الذي يعتبر اللبن والبيض من مكوناته الرئيسية، وفي المقال التالي سوف نقدم طريقة عمل كيكة الشيكولاته في البيت بدون بيض أو لبن بخطوات بسيطة وسهلة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولبن سوف نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون لبن وبدون بيض المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق.

2 كوب سكر.

كوب كاكاو.

رشه ملح.

2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة الحجم خل.

2 كوب ماء بارد.

⅔ كوب من الزيت. خطوات عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض أو لبن لتحضير كيكة الشوكولاتة بطريقة صحيحة يجب اتباع الخطوات كما هي :- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة معاً ونخلط جيداً، والمكونات الجافة هي السكر والدقيق والملح والبيكنج صودا والكاكاو.

في وعاء آخر نقوم بخلط الفانيليا مع الخل ونخلطهما جيداً.

يضاف للمكونات السابقة الماء البارد والزيت وتقلب جميع المكونات جيداً.

نضيف الخليط السائل إلى المكونات الجافة ونقلب جيداً حتى تمام التجانس.

نحضر صينية مناسبة ونضع به القليل من الزيت والدقيق ونضع بها خليط الكيك.

ندخل كيك الشوكولاتة الفرن لمدة 45 دقيقة تقريباً.

الفرن لمدة 45 دقيقة تقريباً. بعد مرور الوقت نخرج الكيك ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم مع الشاي أو النسكافيه أو تقدم مع صوص الشيكولاته. طريقة عمل صوص الشيكولاتة المكونات: نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين من القهوة سريعة التحضير.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو السادة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير: نحضر وعاء بقاعدة سميكة ونضع فيه الكاكاو والسكر والفانيليا والقهوة ونضعهما على نار هادئة.

نقوم بتقليب المزيج حتى الغليان ونرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نقوم بتوزيع الصوص على الكيك وتقطع بعد ذلك وتكون جاهزة للتقديم.

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