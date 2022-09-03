نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتعلمي كيفية صبغ الشعر باللون الزيتوني عشان تكوني على الموضة وتبهري زوجك وتسعديه.. مظهرك هيبقى أجمل بكتير ومش هتصدقي انك اتأخرتي كل دا ومعملتيهوش في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتعلمي كيفية صبغ الشعر باللون الزيتوني عشان تكوني على الموضة وتبهري زوجك وتسعديه.. صبغ الشعر باللون الزيتوني الذي أصبح ملحوظا بكثرة على الساحة في خلال الفترة السابقة، حيث أن هذا اللون الزيتوني هو في الأصل لون درجةمن درجات الشعر الأشقر ويعطي شعرك مظهرا مميزا ورائعا ولكن يبقى الأمر معتمدا على صبغات كيميائية للشعر، ولكن مهلا فنحن لدينا وصفات طبيعية تمنحك القدرة على صبغ شعرك بهذا اللون كما تريدينه بدون أي مشاكل تحدث لشعرك.

اتعلمي كيفية صبغ الشعر باللون الزيتوني عشان تكوني على الموضة وتبهري زوجك وتسعديه

ستحتاجي الأدوات التالية من أجل البدء في صبغ شعرك باللون الزيتوني، فتأكدي من توافرها.

توك الشعر.

رداء للوقاية وقفازات.

مشط.

فازلين.

طبق بلاستيك من أجل الخلط.

لون طعام بالدرجة الزيتوني.

بلسم.

فرشاة.

طريقة صنع الصبغة واستعمالها

في الطبق المخصص للخلط ضعي بعض البلسم وعليه قدر بسيط من اللون المطلوب على أن تضبطي الدرجة التي تحتاجين إليها عبر كمية اللون الموضوعة.

يمكنك اختبار درجة اللون على يدك أولا ولكن هذا الأمر لن يكون مفيدا جدا لأن بشرتك لونها مختلف عن لون الجلد، ولكن المهم أن تأخذي المشط وتسرحي شعرك ثم تقسميه لخصل صغيرة.

خذي فرشاة التوزيع ادهنيها في الخليط الذي قمت بتقليبه مسبقا وخذي البعض منه ووزعي على خصلات شعرك خصلة خصلة مع التأكد من وصول الخليط لكل الشعر.

ابدأي من الخلف إلى الأمام ما استطعت ويمكنك اللجوء إلى شخص آخر يساعدك في توزيع الخلطة على شعرك.

غطي شعرك بالبونيه على الاقل ست ساعات ويفضل الزيادة إن كنت تتحملين ذلك.

اغسلي شعرك بعدها ببعض الشامبو والماء ولكن لا تغسلي شعرك مرة أخرى لفترة مقاربة.

لماذا يجب اختيار صبغات الشعر الطبيعية

لأن المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات تهلك الشعر وبصيلاته وخلاياه وتحتاج لوقت طويل فيما بعد العلاج من آثار هذه الصبغات ربما لا ترين ذلك بعيونك بوضوح ولكن الأمر يحدث بالفعل.

كما أن الصبغات الطبيعية لا تعطي شعرك اللون المرغوب فقط ولكنها تمنح شعرك بعض الفوائد الأخرى كالتغذية والترطيب وما سواها وعلى الأقل يكفي الضرر الحادث من الصبغات.

لا يمكن أن يتلف شعرك من الوصفات الطبيعية لتلوينه أو العناية به بشكل عام حتى وإن كانت فترة الصبغة ستصبح قصيرة فهي مناسبة كثيرا مع الفتيات اللائي يرغبن في تغيير لون شعرهن كل فترة قصيرة.