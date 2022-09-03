نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة البسبوسة الاحترافية بنقدمهالك هنا هتطلع معاكي متماسكة وطرية وطعمها رائع.. متنسيش تقدميها لضيوفك، والطريقة من هنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة البسبوسة الاحترافية بنقدمهالك هنا هتطلع معاكي متماسكة وطرية وطعمها رائع، طريقة البسبوسة تتباهى بها النساء اللائي يتمكن من صنعها والتفوق فيها، ولكن هناك بعض النساء مهما جربن صنعها بالطرق التي يعرفونها فإنها تصبح مفتتة أو جافة جدا ولا يعلمن سبب ذلك، لذا قررنا أن نوضح لك ان الأمر يكون في الكمية والمقادير المأخوذة لصنع هذه البسبوسة أو الفرن الذي تقومين بصنعها فيه فإما تكون النار زائدة عن الحد أو أقل مما يجب أو حتى الوقت الذي تختارينه لوضع الشربات على البسبوسة، وكل تلك التفاصيل في خلال موضوعنا اليوم.

طريقة البسبوسة الاحترافية بنقدمهالك هنا هتطلع معاكي متماسكة وطرية وطعمها رائع

غالب النساء يشترين البسبوسة جاهزة بالمكونات الخاصة بها في كيس بلاستيكي مغلق ولا يضيفون عليها سوى علبة زبادي ولا أكثر من ذلك ويصنعن لها شراب السكر الخاص بها، ولكن لصنعها من المنزل يفضل أن تختاري المكونات بنفسك وتشتريها، وهذه المكونات كما يلي:

حوالي نصف كيلو دقيق السميد.

سمن ذائب.

عسل نحل.

سكر.

زبادي.

بيكنج باودر.

جوز الهند مبشور ناعم.

الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة

لا يخفى على أحد أن الطريقة تتطلب مزج المكونات ولكن كيف تفعلين ذلك؟

ابدئي أولا بدقيق السميد حيث تضعينه في طبق مناسب ثم تضعي السكر عليه.

إن كنت تستخدمين السكر خشن كما هو فلا مشكلة وإن كنت تستخدميه بودر لا مشكلة أيضا ولكن لا تزيدي السكر عن كوب واحد، ويفضل نصف كوب فقط لنصف كيلو الدقيق.

بعد تقليب السكر والسميد ابدئي بوضع جوز الهند مع البيكنج بودر ثم قلبي.

أضيفي نصف كوب من السمن الزائد يوضع في طبق مختلف ويوضع عليه العسل بحوالي ملعقه إلى ملعقة ونصف مع التقليب.

يرجى مراعات أن يكون العسل ذائبًا لتتمكني من إذابته في السمن وإن لم يحدث الذوبان فضععيهما على نار هادئة حتى يذوبا سويا بعدها.

بعدها أفرغي السمن مع العسل على الدقيق مع التقليب في نفس الوقت.

مع استمرار التقليب ستصبح لديك عجينة البسبوسة جاهزة وبالتالي يمكنك الانتقال للخطوة التالية.

تسوية البسبوسة في الفرن

لا تضعي البسبوسه في أي صينيه بل تأكدي من استعمال المتخصصة للبسبوسه وهي تشتري من المتجر أساسا باسم صينية البسبوسة.

استخدميها بدهانها بالسمن من كافة الجوانب جيدا ثم توزيع العجينة فيها بالتساوي.

إن كنت تريدين تناول البسبوسة المزينة بالمكسرات فبامكانك رش بعض المكسرات المطحونة عليها من الأعلى وبعد ذلك يجب إدخالها الفرن.

الفرن يجب أن يكون جاهزا من قبل إدخال البسبوسة فيه وثابتا على درجة حرارة 180.

لا يفضل فتح باب الفرن وأثناء تسوية البسبوسة وفي نفس الوقت يجب متابعتها طيلة الوقت لذلك انظري من خلال الزجاج الخاص بالفرن لرؤيتها ومتابعتها.

استمري في وضعها في الفرن حتى تحصلي على اللون المناسب وبعد ذلك يتم إخراجها.

شراب السكر المخصص للبسبوسه

من المعروف أنه يتكون من السكر والماء والليمون ولكن يمكنك إضافة بعض الفانيليا عليه بعد ما يغلي ويبدأ في الثقل لاستخدامه.