نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع.. الريحة هتجنن الجيران وهيسألوكي عملتيها ازاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع.. فطيرة البطاطس في الطاسة من أفضل الوصفات التي يمكنك تقديمها لأطفالك في المنزل خاصة إذا كنتم وصلتم إلى حالة ملل من جميع أشكال الطعام، حيث أن هذه الفطائر مفيدة ومغذية، وتحتوي على مكونات كثيرة يحبها الأطفال ويقبلون عليها ولا تقلقوا فإن طريقة عملها سهلة جدًا ولن تتطلب منك مجهودًا كبيرًا ولا حتى استهلاك للوقت.

اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع

إن جربت تنفيذ طريقة تحضير هذه البطاطس فستستغني تمامًا عن فكرة عمل السندوتشات والوجبات الجاهزة بالنسبة لحالات الجوع في ما بين الوجبات أو حتى في الإفطار والعشاء، حيث أنها من السهل جدًا إعدادها، وكذلك فهي مفيدة جدًا للأطفال ومن أجل ذلك سنقدم لك كافة التفاصيل التي تخصك من أجل عملها.

مكونات فطائر البطاطس في الطاسة

حوالي كيلو إلا ربع دقيق.

ماء.

ملح وفلفل.

زيت نظيف.

كيلو بطاطس مسلوقة.

سمنة.

طريقة عمل بطاطس فطائر البطاطس