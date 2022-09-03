نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع.. الريحة هتجنن الجيران وهيسألوكي عملتيها ازاي في المقال التالي
عمر شويل - جدة اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع.. فطيرة البطاطس في الطاسة من أفضل الوصفات التي يمكنك تقديمها لأطفالك في المنزل خاصة إذا كنتم وصلتم إلى حالة ملل من جميع أشكال الطعام، حيث أن هذه الفطائر مفيدة ومغذية، وتحتوي على مكونات كثيرة يحبها الأطفال ويقبلون عليها ولا تقلقوا فإن طريقة عملها سهلة جدًا ولن تتطلب منك مجهودًا كبيرًا ولا حتى استهلاك للوقت.
اعمليها باحترافية .. فطائر البطاطس في الطاسة بطريقة مفيش أسهل منها وطعم ولا أروع
إن جربت تنفيذ طريقة تحضير هذه البطاطس فستستغني تمامًا عن فكرة عمل السندوتشات والوجبات الجاهزة بالنسبة لحالات الجوع في ما بين الوجبات أو حتى في الإفطار والعشاء، حيث أنها من السهل جدًا إعدادها، وكذلك فهي مفيدة جدًا للأطفال ومن أجل ذلك سنقدم لك كافة التفاصيل التي تخصك من أجل عملها.
مكونات فطائر البطاطس في الطاسة
- حوالي كيلو إلا ربع دقيق.
- ماء.
- ملح وفلفل.
- زيت نظيف.
- كيلو بطاطس مسلوقة.
- سمنة.
طريقة عمل بطاطس فطائر البطاطس
- في الطبق الذي تخصصينه للعجن ضعي الدقيق وعليه رشة الملح.
- قلبي الدقيق في الملح ثم أضيفي بعض الماء، ولكن بقدر بسيط.
- لاحظي بدء تكون عجينة، ويستحسن بعدها إضافة بعض الزيت ثم استكمال العجن.
- استمري حتى تجدي أن العجينة أصبحت ناعمة و متوازنة.
- في وعاء آخر ابدئي بهرس البطاطس مع رشة من الملح والفلفل.
- إن أردت إضافة أي نوع من الجبن فالأفضل بالنسبة إليك الأنواع المبشورة من الجبنة الرومي أو الموتزاريلا وكذلك يمكنك إضافة أي نوع آخر تريدينه.
- قلبي البطاطس مع الجبنة ثم اصنعي منها كور صغيرة بعدد الفطائر التي ستصنعينها.
- سيصبح لديك في النهاية كور من البطاطس وكور من العجين وما عليك الآن إلا أن تأخذي كل قطعة من العجين وفردها بالنشابة، ثم وضع كرة البطاطس بداخلها وإغلاقها عليها وفردها مرة أخرى، ولكن بحيث تصبح أسمك مما سبق.
- بعد ما تجدينها أخذت شكلها النهائي دعيها لترتاح بعض الوقت ثم جهزي الطاسة وادهنيها ببعض الزيت وضعيها على نار متوسطة إلى هادئة.
- حمري الفطائر على الوجهين ثم أخرجيها على ورق المطبخ لامتصاص باقي بواقي الزيت الزائد، وقدميها ساخنة وبالهناء والشفاء.
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