الجبنة الرومي في البيت….طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات موجودة في بيتك بطريقة تحضيرة سهله

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بمكونات موجودة في بيتك، الجبنة الرومي مفضلة لدى العديد من الكبار وكذلك الأطفال وهي مفيدة جدا لصحة الإنسان نظرا لاحتوائها بشكل أساسي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، كما يحتوي الجبن الرومي على عناصر هامة من الفيتامينات مثل فيتامين A و فيتامين B لذا تعمل على سلامة العين وتقوية النظر بالإضافة لعلاج قرح المعدة وسوف نوضح طريقة إعداد الجبنة الرومي بالمنزل. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعمل الجبنة الرومي في البيت المكونات خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب يوضع به الحليب الكامل الدسم على النار حتى تمام الغليان.

إضافة كمية الزبادي إلى الحليب والتقليب بسرعة وباستمرار لمدة 3 دقائق ثم الرفع من على النار.

إضافة الماء المثلج وكمية الملح والفلفل ثم التقليب جيدا لمدة دقيقتين.

إضافة كمية القشطة والتقليب حتى تمام التجانس والوصول إلى خليط ناعم نسبيا.

يترك وقت طويل حتى الوصول إلى التكتل وانفصال الجبن عن اللبن.

يتم وضع الجبن داخل قطعة من القماش الخفيف مثل الشاش وقفلها على الجبن ووضع ثقل معين عليها ويترك عدة ساعات حتى يتصفى الجبن جيدا من الماء.

يتم وضع قالب الجبن الرومي داخل وعاء ويترك ساعة بالثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقطيع والاستخدام. إعداد الجبنة الرومي بالبطاطس المكونات 3 لتر من الحليب الكامل الدسم.

علبة ونصف من الزبادي.

⅔ كوب ماء مثلج.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

3 حبات من البطاطس المقشرة والمسلوقة.

3 ملاعق من القشطة. خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب ويتم وضع الحليب بع على النار حتى الغليان ثم نبدأ بإضافة الزبادي و التقليب بسرعة وبشكل جيد في جميع الاتجاهات لمدة 3 دقائق.

نغلق النار ويترك الخليط حتى يهدأ قليلا ثم نبدأ بإضافة كل من الملح والماء المثلج وكمية الفلفل الأسود ونقلب الجميع جيدا لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بهرس كمية البطاطس جيدا بحيث لا يوجد بها أي تكتلات ثم يتم إضافتها إلي الخليط السابق مع التقليب جيدا بحيث لا يوجد أي قطع متكتلة داخل الخليط.

نضيف القشطة ونقلب جيدا حتى تمام التجانس ويتم وضع كمية الخليط داخل قطعة كبيرة من القماش الشاش وغلقه جيدا لمدة نصف يوم للتخلص من السوائل.

بعد مرور الوقت يتم نقل كمية الجبن إلى قطعة قماش شاش نظيفة ونقوم بشدها وإغلاقها ونتركها مرة ثانية لمدة 6 ساعات للتخلص من باقي السوائل والحصول على قرص متماسك وجاف وخالي من السوائل.

يتم حفظ قرص الجبن الرومي داخل وعاء محكم بالثلاجة حتى الاستخدام.

داخل وعاء محكم بالثلاجة حتى الاستخدام. والى هنا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وهو طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل .

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