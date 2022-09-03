حولت الثوم الى ثوم بودر…..في 5 دقائق بس حولت الثوم إلي ثوم بودر بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك

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عمر شويل - جدة في 5 دقائق بس حولت الثوم إلي ثوم بودر بطريقة جديدة، الثوم يعتبر من النباتات العشبية، فهو يزرع في دول كثيرة حول العالم، وينمو على شكل بصلة تحت سطح التربة، وهو يتكون من فصوص، وهو يعتبر أيضًا من البهارات، ويستعمل بكثرة في المطبخ وفي تجهيز الطعام وأحيانًا يستخدم في العلاج شعبي.د، كما يمكن استخدامه مثل البودر لذلك سوف نتعرف طريقة عمل الثوم البودر حتى يستخدم في إعطاء نكهات وطعم لذيذ الطعام. في 5 دقائق بس حولت الثوم إلي ثوم بودر يتم عمل الثوم البودر باستخدام الثوم فقط وتغد تلك الطريقة هي الطريقة التقليدية لتحضيره ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: بإحضار نصف كيلو من الثوم ويقشر فصوصه، ويقطع قطع صغيرة.

نحضر صينية خاصة بالفرن، ويوضع فيها قطع الثوم.

تدخل هذه الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تترك الصينية الموجود بها قطع الثوم في الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ويتم التقليب باستمرار حتى نضمن جفاف الثوم جيدا.

إخراج الصينية من الفرن ويتم تركها حتى تبرد.

إحضار الخلاط ونضع فيه قطع الثوم المجففة والمحمصة.

يتم ضرب الثوم في الخلاط ضربًا جيدًا حتى نحصل على بودرة ناعمة.

يتم إحضار علبة توابل أو برطمان جيد الغلق، ويتم وضع الثوم البودر فيه ويحفظ في مكان درجة حرارته مناسبة مثل درجة حرارة الغرفة.

فيه ويحفظ في مكان درجة حرارته مناسبة مثل درجة حرارة الغرفة. يفضل تحضير كمية صغيرة في كل مرة حتى تظل النكهة قوية في آخر استخدام طريقة عمل بودرة الثوم في أشعة الشمس ليتم تجفيف الثوم في الشمس وتحويله إلي ثوم بودر يتم اتباع الخطوات التالي: المكونات يتم إحضار 1 كيلو من الثوم.

عدد 2 ملاعق كبيرة من الملح. طريقة التحضير إحضار الثوم وتقشيره إلى فصوص.

بعدها يتم تقطيع الثوم إلى قطع صغيرة.

يتم فرد قطع الثوم في طبق واسع ويرش الملح عليه بالتساوي.

يوضع الثوم في الشمس لمدة من ثلاثة أيام إلى أسبوع حسب درجة حرارة الشمس.

نخضر الثوم المحمص ونضعه في مطحنة الخلاط ويتم طحنه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.

وفي برطمان جيد الغلق نظيف أو علبة التوابل، يتم تعبئة الثوم البودرة فيها ويحفظ في مكان درجة حرارته قليلة لحين استخدامه.

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