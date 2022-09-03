نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطه جهنمية لتنظيف الممبار….طريقة تنظيف الممبار والتخلص من زفارته نهائياً وهيكون ابيض زي الفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الممبار والتخلص من زفارته نهائياً، يعد الممبار من أشهر الوصفات المعروفة بين المصريين، فهو أمعاء الجاموس أو البقر، لكن هناك دائما مشكلة تواجهه من يقوم بإعداده وهي رائحة الزفارة التي تجعل من الرائحة الطعام كريهة وغير مرغوبة،كما أن هناك طرق كثيرة وفعالة لتنظيف الممبار والتخلص من الرائحة وتابعونا لنتعرف على أفضل تلك الطرق. تنظيف الممبار والتخلص من زفارته نهائياً المكونات: كوب ماء.

4 ملاعق صغيرة من الخل أبيض.

ملعقتين صغيرتين من البيكاربونات الصودا.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف فنجان من عصير الليمون. طريقة التجهيز: في وعاء عميق نقوم بوضع كوب الماء مع ملاعق الخل وملعقة الملح وملعقتين البيكربونات الصودا.

نترك المكونات حتى تتفاعل مع بعضها.

نقوم بتنظيف الممبار جيدا من الأشياء التي بداخله ونضعه في الوعاء الذي يوجد به الخليط.

جيدا من الأشياء التي بداخله ونضعه في الوعاء الذي يوجد به الخليط. نخرجه من المحلول ونقوم بإزالة الدهن الذي عليه برفق باستخدام سكين صغير.

نضع عصير الليمون علي الممبار وننتظر 15 دقيقة.

نقوم بغسل الممبار بالماء جيدا ويكون جاهز للحشو والطبخ. تنظيف الممبار بالدقيق والملح المكونات: كوب من الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

كمية من الماء الفاتر. طريقة التجهيز: نقوم تنظيف الممبار جيدا من الأشياء التي بداخله وتقطيعه للطول الذي تفضلينه.

نغسل الممبار جيدا بماء كثير ونقلبه الطبقة الداخلية ونشيل الزيادات بالسكين.

نأتي بالدقيق ونضعه على الممبار ونحركهم في بعضهم بحذر ألا ينقطع الممبار.

ونحركهم في بعضهم بحذر ألا ينقطع الممبار. نضع ملعقة الملح ونحرك أيضا.

نتركهم مع بعضهم 10 دقائق، نغسله جيدا بالماء الوفير ويكون مستعد للحشو. تنظيف الممبار بالخل والليمون المكونات: نص كوب من عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التجهيز: نقوم تنظيف الممبار جيدا من الأشياء التي بداخله وتقطيعه للطول الذي تفضلينه.

نغسل الممبار جيدا بماء كثير ونقلبه الطبقة الداخلية ونشيل الزيادات بالسكين.

جيدا بماء كثير ونقلبه الطبقة الداخلية ونشيل الزيادات بالسكين. نضع الممبار في وعاء عميق ونضع عليه كمية من الماء مع عصير الليمون والملح والخل.

نترك الممبار في المحلول لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

نخرج الممبار بعد انتهاء المدة و نغسله جيدا بالماء الوفير وهكذا نكون قد نتخلص من رائحته الكريهة ويكون جاهز للحشو والطهي.

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