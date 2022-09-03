نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبنة الموزريلا المطاطية…..ب 3 مكونات فقط طريقة عمل الجبنة المزريلا المطاطية في البيت بطريقة سهله وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة المزريلا المطاطية في البيت بطريقة سهله وبسيطة، الجبنة الموزاريلا من أهم أنواع الجبن التي لا غني عنها في جميع المطابخ نظرا للاحتياج لها في إعداد الكثير من الأطباق والوصفات مثل الكريب والبيتزا بجميع أنواعها والعديد من الفطائر السريعة ويمكن أن تستخدم في طاجن المكرونة النجريسكو و الجلاش وغير ذلك من الوصفات الأخرى لذا يتساءل الكثير عن طريقة إعدادها بالمنزل لضمان جودتها وسلامتها وتوفيرا للمال وسوف نقدم طريقة عمل الجبنة الموزاريلا بالمنزل بطرق بسيطة ومن خلال مكونات متوفرة. طريقة عمل الجبنة المزريلا المطاطية المكونات 2 لتر من الحليب الكامل الدسم وهو يعادل حوالي 8 أكواب.

¼ كوب من عصير الليمون.

½ كوب من الخل الطبيعي. خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا نحضر وعاء مناسب يوضع به الحليب على النار وعندما يصبح دافئ نضيف إليه مقدار الخل وعصير الليمون.

نقلب الجميع جيدا ثم يتم تهدئة النار ونستمر في التقليب.

سوف يظهر بعض التكتلات البيضاء بالخليط علامة على بدء التجبن.

نحاول تهدئة النار أكثر أو وضع حاجز بين الوعاء وبين النار ونستمر فى تقليب الخليط حتى تتماسك القطع وتتحول إلى قطعة من الجبن المطاطي حند محاولة الضغط عليها أو قطعها.

نستمر عدة دقائق في التقليب ثم نغلق النار ويتم إخراج كتلة الجبن من السائل الخفيف الأبيض و نعصرها جيدا منه للتخلص من أي ماء.

نضع قطعة الجبن المطاطي داخل كيس من النايلون وتوضع بالفريزر حتى تتجمد.

نخرجها ونقوم بنشرها للاستخدام في المعجنات أو تقطيعها إلى أصابع لعمل أصابع الجبنة الموزاريلا ويتم الاحتفاظ بها داخل كيس أو برطمان محكم الغلق داخل الفريزر. طريقة عمل الموزاريلا عن طريق المنفحة المكونات 4 لتر حليب كامل الدسم.

¼ كوب من الماء المغلي.

¼ كوب من الخل.

¼ ملعقة كبيرة ملح.

2 من قرص المنفحة.

جهاز نقيس به الحرارة.

كمية بسيطة من الشاش. خطوات التحضير نحضر وعاء عميق ومناسب ونضع به كمية الحليب ويتم وضعه على النار حتى التسخين فقط لحوالي 35 درجة ثم رفعه من على النار.

إضافة الخل إلى الحليب و التقليب جيدا ثم تركه لمدة ربع ساعة.

بعد الوقت نضيف أقراص المنفحة والماء المغلي و كمية الخل ونقلب الجميع حتى تمام التجانس.

نغطي الخليط ونتركه في مكان مناسب لمدة لا تقل عن 5 ساعات.

نبدأ بمتابعته بعد الوقت السابق سوف نلاحظ تجبن الحليب وبدء انفصاله عن السوائل.

نقوم بتقطيع قرص الجبن المتكون إلى 4 قطع داخل نفس الوعاء ثم نغطي الوعاء بقطعة من الصوف ونتركه لمدة 4 ساعات.

نحضر مصفاة متوسطة ونضع بها قطعة من الشاش ونقوم بوضع أقراص الجبنة عليها ونتركها بعض الوقت للتخلص من أي سوئل بداخلها.

نكور كل قطعة إلى كرة ونضغط عليها للتأكد من التخلص من الماء ونرش قليل من الملح عليها ونتركها فى وعاء زجاجي جاف.

ندخل الوعاء إلى الميكروويف لمدة دقيقتين للوصول إلي اللون الأصفر و القوام المطاطي.

نخرجها من الفرن وتوضع في وعاء داخل الفريزر حتى تتجمد ويسهل تقطيعها أو بشرها حسب الرغبة للاحتفاظ بها في وعاء محكم حتى وقت الاستخدام.

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