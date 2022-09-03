نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت سحري لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات ووقف التساقط نهائيا شعرك هيبقي زى الهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت سحري لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات ووقف التساقط وصفات طبيعية لتطويل الشعر القصير، هناك بعض الفتيات التي لا تحب الشعر القصير والتي تحلم دائمًا أن تحظى بشعر ناعم كباقي الفتيات من ذوات الشعر الطويل ولكن تحاول منذ فترات طويلة ولا يطوّل شعرها أبدًا ولذلك جئنا لكم بأفضل الوصفات التي يمكنك من خلالها الحصول على شعر ناعم وطويل وفي غصون فترة قصيرة جدًا قد تصل إلى أسبوع، وكل هذه الوصفات يتم تحضيرها من مكونات طبيعية فقط وبدون أي مواد كيميائية أي عليكِ ألا تقلقي أبدًا.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر القصير

نبدأ بوصفة زيت الخروع والتي يتم تحضيرها باستخدام المكونات التالية:-

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الخروع.

عصير ليمون طبيعي.

زيت لافندر.

خطوات تحضير وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر:-

قومي بوضع كل المكونات مع بعضها داخل حمام مائي لعدة ثواني حتى تذوب تمامًا بداخل بعضها البعض وقلبيهم جيدًا ثم قومي برفع الخليط من الحمام المائي.

اتركي الماسك حتى يبرد تمامًا ثم قومي بشطف شعرك بماء دافئ وابدئي في تدليك فروة الرأس بيديك وصففي شعرك وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي لمدة ساعة تقريبًا.

اغسلي شعرك بعد ذلك بواسطة الماء البارد وجففيه ثم قومي بترطيبه مباشرة ويمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

وصفة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

مكونات الوصفة:-

يمكنك استخدام أي زيت من الزيوت الطبيعية وليكن زيت اللافندر العطري أو زيت إكليل الجبل أو الروز ماري أو حتى زيت النعناع.

خطوات وطريقة استخدام الزيوت على الشعر:-