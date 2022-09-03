نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة سرية وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكفتة من الأكلات الشهية والمشهورة في العديد من الدول حيث أن يعشقه كل الناس كبار أو صغار فمن المعروف أن هذه الأكلة تتميز بمذاق رائع وجميل وهي تعتبر من أسهل المأكولات التي يمكن أن نقوم بعملها، وقد يوجد للكفتة أشكال كثيرة فيمكن أن تكون على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم أو على شكل أقراص وبجانب هذا فيوجد لها أيضا أنواع عديدة مثل كفتة اللحمة المفرومة وكفتة الفراخ أو كفتة البطاطس وغير ذلك، ولكن من أكثر الأنواع تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير هي كفتة الفراخ. مكونات عمل كفتة الفراخ كيلو واحد من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل. طريقة عمل كفتة الفراخ نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به الفراخ المخلية المفرومة ناعم جدا ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة الحجم ولابد من أن تكون مفرومة أيضا.

وبعد ذلك يتم وضع نصف حزمة من البقدونس المفروم وقومي بإضافة كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

ثم نقوم بوضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

ثم قومي بعجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لتجانس المكونات ونضع الكفتة في الثلاجه لعدة ساعات.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالزيت ونقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع ونضعها في الصينية وبعد الإنتهاء يتم إدخالها في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة الفراخ الاقتصادية بألذ تتبيلة وخلطة سرية وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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