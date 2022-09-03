نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة جوز الهند اليومية بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وبطعم هش وخفيف أحلي كيك ممكن تاكليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوافر الكثير من أنواع الكيك ومنها هي كيكة الحليب الساخن أو كيكة البرتقال أو كيكة الشوكولاته أو كيكة المج وغير ذلك فكل هذه الأنواع مشهورة ومعروفة ولكن ترغب الأمهات في عمل نوع جديد من أنواع الكيك، فيقومون بالبحث عن الأنواع الجديدة للكيك ومنها هي كيكة جوز الهند أو كيكة قدرة قادر وغيرهم ولكن نجد معظم الناس يفضلون كيك جوز الهند فهي تتسم بطعم شهي ولذيذ، حيث أنها تعتبر من الكيكات الهشة ويكون قوامها ناعم وإسفنجي. مكونات عمل كيك جوز الهند كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير وربع من الحليب السائل. طريقة عمل كيك جوز الهند نقوم في البداية بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية وندهنها بالزبدة ونضع رشة من الدقيق بها.

وبعد ذلك يتم إحضار إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وكوب واحد كبير من جوز الهند.

ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض وقومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات.

ونقوم بوضع كوب واحد كبير وربع من الحليب السائل ونصف كوب كبير من السكر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ويتم إضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض ونصف كوب كبير من الزبدة الطرية.

ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لمدة ثلاث دقائق تقريبا لتجانس المكونات مع بعضها وتكون ناعمة ولا يوجد بها تكتلات.

وقومي بوضع الخليط السائل إلى خليط الدقيق ويتم عجن جميع المكونات مع بعض بشكل جيد لكي نحصل على خليط كيك ناعم.

ونضع خليط الكيك في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تكون ذهبية اللون من جميع النواحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة جوز الهند اليومية بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وبطعم هش وخفيف أحلي كيك ممكن تاكليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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