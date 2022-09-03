تمتعي بشفايف وردية.. طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

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عمر شويل - جدة إن كنت من عاشقات أحمر الشفاه بألوانه المختلفة، فإنك لست في حاجة إلى اللجوء إلى شراء أرواج بأسعار خيالية أو مبالغ فيها من أجل وضعها على شفتاك للتمتع بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ظهرت العديد من الطرق والوسائل التي يمكن بها صناعة روج طبيعي صحي وآمن على بشرتك، دون احتوائه على مواد كيمائية قد تضر ببشرتك كالتي تحتوي عليها مستحضرات التجميل التجارية. طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي الثابت المكونات ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو (وفقاً للدرجة التي تفضلينها).

رشة صغيرة من القرفة أو الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

قطرات من أي زيت عطري تفضلينه.

علبة روج قديمة. طريقة التحضير نقوم بمزج جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

نظل نقلب المكونات معاً حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

نضيف الزيت العطري إلى الخليط الناتج، ونخلطه جيداً.

نقوم بسكب الخليط في علبة روج قديمة، ونتركها محفوظة في الثلاجة، لحين استخدامها. وصفة الفازلين لعمل روج الشفايف الطبيعي الثابت 3 ملاعق من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

بضع قطرات من لون الطعام (وفقاً للدرجة التي ترغبين بها). طريقة التحضير قومي بإذابة مقدار الفازلين من خلال وضعه في حمام مائي، حتى تحصلي على قوام سائل للفازلين.

ثم قومي بخلط ماء الورد وبضع قطرات من لون الطعام إلى الفازلين المذاب في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات السابقة معاً باستخدام ملعقة خشبية، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام. طريقة أخري لعمل الروج باستخدام زبدة الكاكاو: ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة واحدة من شمع العسل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من لون الطعام الذي ترغبين به. طريقة التحضير نضع زبدة الكاكاو وشمع العسل في إناء واحد في حمام مائي، ثم أضيفي زيت جوز الهند إليهما.

ثم نبدأ بتقليب المكونات الثلاثة معاً، حتى تذوب جيداً، وتتجانس معاً.

ثم نقوم بإضافة لون الطعام إلى الخليط الناتج، ونقلبه جيداً.

نحفظ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 3 ساعات، ومن ثم يصبح الروج جاهزاً للاستعمال

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