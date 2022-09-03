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عمر شويل - جدة طريقة تحضير صينية أوراك الدجاج بالبطاطس بألذ تتبيلة على الإطلاق، نشارك معكم اليوم أحد ألذ وصفات الدجاج مع تتبيلة رائعة وشهية جداً، إليكم وصفة دجاج مشوي بطريقة مميزة جداً وفي نفس الوقت بسيطة وتناسب محبي الوجبات السريعة، ومعها تتبيلة قوية جداً جربيها بنفسك وسوف تحصلين على وجبة سريعة بطعم رائع. إليكم وصفة أوراك الدجاج المشوية بالتتبيلة اللذيذة مع بطاطس ويدجز.

تحضير صينية أوراك الدجاج بالبطاطس

المقادير المطلوبة:

2.5 أو 3 كيلو دجاج.

نصف كوب عصير ليمون+ نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة ممتلئة صلصة طماطم.

4 ملاعق كبيرة دبس رمان.

ملعقتين كبيرتين ملح + ملعقة ونصف كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا + ملعقة صغيرة شطة مجروشة + ملعقة صغيرة قرفة.

بطاطس مقطعة ويدجز + شرائح بصل.

طريقة التحضير

نأخذ أوراك الدجاج ونغسلها جيداً ثم نصفيها بشكل جيد و باستخدام السكين نصنع فتحات على طول الورك من الخارج حتى يتشرب الدجاج التتبيلة بشكل جيد، ثم نقوم بتجهيز التتبيلة بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء ثم نضف الثوم المفروم وصلصة الطماطم، والمكون الذي يضيف إلى وجبة اليوم الطعم والرائحة اللذيذة هو دبس الرمان نقوم بإضافته مع إضافة الملح الكركم البابريكا القرفة والشطة المجروشة.

نخلط المكونات جيداً حتى يتجانس خليط التتبيلة وبعد ذلك نضف نصف مقدار التتبيلة إلى الدجاج ونضع الكمية المتبقية جانباً، نوزع التتبيلة جيداً على الدجاج ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ومن ناحية أخرى نأخذ البطاطس ونضف إليها جزء من التتبيلة، ونوزع التتبيلة جيداً على البطاطس ثم نضعها في صينية مناسبة مع إضافة شرائح البصل ويمكننا إضافة شرائح من الفلفل الألوان وأعواد القرفة.

أوراك الدجاج بالذ تتبيلة

بعد ذلك نرص أوراك الدجاج في الصينية ونضف على سطحها الجزء المتبقي من التتبيلة، ثم نغطي الصينية بورقة زبدة وورقة فويل ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 240 مئوية رف أسفل لمدة نصف ساعة، ثم نجعل درجة الحرارة على 200 مئوية ونضع الصينية على الرف الأوسط ونتركها لمدة من ساعة إلا ربع إلى ساعة حسب كمية الدجاج، وآخر ربع ساعة نزيل ورق الزبدة وورق الفويل ونقوم بتشغيل الفرن من أعلى حتى تأخذ الدجاج لون ذهبي وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.