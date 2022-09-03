كيراتين النشا لفرد الشعر المجعد والخشن في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

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عمر شويل - جدة كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين ، يعتبر الشعر الناعم من علامات الجمال لذا يفضل الكثير من السيدات الحصول على شعر ناعم ولامع، لذا قد يتجه البعض إلى شراء مواد الفرد الجاهزة لكنها تضر بالشعر وتعمل على تلفه وتساقطه، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التى تساعد في فرد الشعر المجعد والخشن والحصول على شعر صحي وقوى، لذا تأتى النشا على رأس المواد الطبيعية حيث تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية نظرا لفاعليتها في ترطيب الشعر والبشرة، لذا يمكن إستخدام النشا بأكثر من طريقة لفرد الشعر المجعد والخشن خلال وقت بسيط .

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

يمكن استخدام النشا بالطريقة التالية لعمل كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين:

نحضر إناء ونضع به نصف كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من الماء البارد وأخرى من الماء الدافئ.

يتم خلط النشا مع الماء جيدا حتى الحصول على قوام غليظ نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يخلط المكونات جيدا ثم يتم توزيع الخليط على الشعر.

لكن ينصح بغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر وبالماء الفاتر.

بعد وضع الخليط على الشعر يتم تغطيته بغطاء الشعر البلاستيكى ونضع فوقه فوطة ساخنة لمدة ساعة ونصف.

يغسل الشعر جيدا بالماء فقط.

يتم تجفيف الشعر جيدا وتمشيطه وسوف تلاحظين النتيجة.

مع الاستمرار على هذه الطريقة ستنبهرى بالنتائج.

طريقة أخرى لعمل كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

يمكن استخدام النشا بطريقة أخرى، لكن سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة:

3 معالق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من الطماطم متوسطة الحجم.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به النشا وثمرة الطماطم.

يتم خفق المكونات جيدا ثم نضيف زيت الزيتون.

نضع زيت الزيتون ونعيد الخفق.

يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يتم تغطية الشعر بغطاء الشعر البلاستيكى.

يترك المزيج لمدة ساعتين تقريبًا.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر وبالماء الفاتر.

يتم تجفيف الشعر وتمشيطه .

يفضل الاستمرار على هذه الطريقة للحصول على النتيجة المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة بالنشا حيث تريد الكثير من السيدات فرم الشعر الخشن في المنزل بدون تكاليف إطلاقا فيمكن فرد الشعر بمواد طبيعية مثل النشا وبدون اي مواد ضارة والحصول على شعر ناعم زي الحرير في وقت قصير باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل